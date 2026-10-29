O Sevilla venceu o Sporting Hortaleza por 3 a 0, em Alcalá de Henares, e confirmou sua classificação à segunda rodada da Copa do Rei. O clube visitante impôs sua superioridade técnica no campo de El Val e encerrou a campanha histórica da equipe madrilenha.
Após um minuto de silêncio antes do apito inicial, a equipe da Andaluzia assumiu o controle da posse de bola. A resistência dos donos da casa durou quase trinta minutos, até Kochorashvili acionar Alfon González, responsável por cruzar para a cabeçada certeira de Robbie Ure.
Ainda na etapa inicial, os visitantes ampliaram o marcador após a marcação de um pênalti em lance disputado entre Sadjo e Carmona. Na cobrança, Peque Fernández finalizou para fazer o segundo gol do confronto.
No segundo tempo, a diferença de ritmo físico entre os dois times ficou evidente. O placar foi fechado em jogada de contra-ataque conduzida por Peque, que encontrou Rubén Vargas livre para concluir e selar o resultado.
O Sporting Hortaleza, clube de Madri que milita na sexta divisão do futebol espanhol, passou pelas preliminares para disputar a Copa do Rei pela primeira vez em seus 52 anos de existência.