A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) determinou a suspensão de todos os 24 confrontos da primeira eliminatória da Copa do Rei previstos para esta quarta-feira, 28. Segundo o jornal espanhol Marca, a medida foi tomada em decorrência de um grave acidente ferroviário envolvendo duas composições de alta velocidade na província de Toledo, na altura de Urda.

O acidente ferroviário, ocorrido no início da manhã, tem, até o momento, 64 mortes confirmados e dezenas de feridos. O episódio também provocou a paralisação completa do corredor ferroviário que liga a capital Madri à região da Andaluzia.

Segundo a imprensa espanhola, a interrupção nos trilhos inviabilizou o transporte logístico de diversas delegações esportivas e de torcedores que se deslocavam para acompanhar os confrontos eliminatórios desta rodada. Grandes times do país que tiveram as partidas adiadas foram: Real Bétis, Valencia, Celta de Vigo e Alavés e Levante.

Manifestações dos clubes e definição de novas datas

Clubes do país, como Real Madrid e Barcelona, divulgaram notas oficiais prestando solidariedade aos familiares das vítimas e manifestando luto institucional pela tragédia.

A entidade máxima do futebol espanhol comunicou que divulgará oportunamente o reagendamento dos jogos suspensos. Já os confrontos programados para quinta-feira permanecem sob avaliação das autoridades e da comissão técnica da federação.