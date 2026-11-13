José Ferreira Neto, o Craque Neto, é atração de capa da edição de novembro de PLACAR, já disponível. O ídolo de Guarani e Corinthians se reinventou como comunicador e disse viver, aos 60 anos, a melhor fase de sua vida. Neto defendeu seu estilo, ácido e autêntico, e garante não haver atualmente na televisão um nome tão relevante quando o dele.

A língua ferina, naturalmente, lhe rendeu dores de cabeça. Neto perdeu as contas de quantos processos recebeu na vida. Só de Neymar – com quem vem ensaiando uma trégua e negocia uma visita ao programa, diga-se de passagem –, foram três.

“Os únicos casos que me arrependo envolvem minhas separações. Eu poderia ter sido menos covarde com as minhas ex-mulheres, tê-las respeitado mais, ter sido mais democrático. Não precisava ter ido para o litigioso, principalmente o primeiro. Mas ambas já me desculparam, está tudo certo”, revela, em entrevista exclusiva no estúdio de seu programa, Os Donos da Bola, na Band.

“O processo que eu mais gostei foi o do Tite. Adorei ser processado por ele”, surpreendeu. Após a derrota do Brasil para a Croácia na Copa de 2022, chamou o ex-colega de Guarani de idiota, imbecil e vagabundo, entre outros impropérios. O companheirismo dos tempos de jogador ficou para trás.

“Nos conhecemos desde o Guarani, mas amizade verdadeira para mim é outra coisa. O Tite quando era uma pessoa comum, jogador, era um cara. Quando virou treinador e principalmente depois que foi para seleção, virou outra pessoa. Desse tipo de gente eu tenho nojo, tenho o prazer de perceber que nunca fomos amigos de verdade, só estivemos juntos”, prossegue Neto, para depois citar o momento da cisão.

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“Uma vez pegamos o mesmo avião e ele não lembrava do Zé Bundão, roupeiro, e vários outros funcionários do Guarani. Não lembrava do que passou lá. Ele mudou muito com o dinheiro, que é o maior mal, a coisa mais nojenta que existe em uma relação. Quando as pessoas ficam muito ricas e famosas, aí é que você conhece o cara. Eu respeito, para mim ele é o pior treinador da história da seleção, mas também é o maior do meu time. O Tite do Corinthians eu sou apaixonado, sou grato, mas o da seleção eu prefiro ficar longe e torço contra para c….

Confira a entrevista na íntegra na revista PLACAR

A edição 1541 já está disponível em versão digital para nossos assinantes, no site e no app. A edição impressa está à venda em nossa loja no Mercado Livre e chega às bancas de todo o país a partir de sábado, 14.

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Capa da edição 1541, com Craque Neto na capa (PLACAR)

Capa da edição 1541, com Craque Neto na capa (PLACAR)