Um dos maiores ídolos da história do Santos, José Macia, o Pepe, completa 91 anos nesta quarta-feira, 25. De lealdade pouca vista no futebol nos últimos tempos, o Canhão da Vila é o jogador que mais jogou partidas por apenas um time no Brasil: ele defendeu o Peixe em 741 jogos. Nestes duelos, marcou 405 gols e é vice-artilheiro do Alvinegro, atrás apenas de Pelé, com 1.091 gols.

“Hoje é dia do maior artilheiro humano de nossa história: José Macia, o nosso querido Pepe”, brincou o Santos nas redes sociais, se referindo a teoria criada pelo próprio ex-jogador, que exclui Pelé da lista de artilheiros santistas por considerá-lo um extraterrestre.

Dono de uma força descomunal em suas pernas, Pepe mostrou interesse pelo futebol ainda criança, quando jogava nos campos próximos às linhas de bonde em São Vicente. Na época, era torcedor do Jabaquara, de Santos, influenciado pelo sangue espanhol de sua família.

Pepe chegou ao Santos em uma época em que era um dos únicos brancos em um time de negros, que contava com Pelé e Coutinho, por exemplo. E, ao lado de Pelé, seu eterno companheiro, e outros craques fez história: conquistou 25 títulos oficiais. Das conquistas, destacam-se as Libertadores de 1962 e 1963, os Mundiais de 1962 e 1963 e seis Campeonatos Brasileiros.

Além do Santos, o Canhão da Vila marcou seu nome na história da seleção brasileira. Com a Amarelinha, o ex-jogador marcou 22 gols em 40 partidas e venceu as Copas do Mundo de 1958 e 1962.