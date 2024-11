Guarani x Ceará: horário, escalações e onde assistir

Neste domingo, 24, o Guarani enfrenta o Ceará pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo será no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, às 18h30. Este é um confronto decisivo para o Ceará, que precisa consolidar sua posição no G4 para subir à Série A de 2025.

Atualmente, o Ceará ocupa a quarta posição com 63 pontos. Em contrapartida, o Guarani é o lanterna da competição com 32 pontos e já está rebaixado para a Série C. Apesar disso, o Ceará ainda precisa confirmar sua vaga, dependendo apenas de si, mas com a possibilidade de influências de outros resultados.

Desempenho Recente do Ceará

O Ceará vem com um forte ímpeto, tendo conquistado quatro vitórias consecutivas, demonstrando solidez tanto na defesa quanto no ataque. Destaca-se a vitória sobre o América-MG por 1 a 0, que aumentou a confiança do elenco no comando de Léo Condé.

Erick Pulga, o artilheiro da competição com 13 gols, tem sido essencial para a equipe. Outro nome importante é Saulo Mineiro, que está em recuperação, mas é esperado em campo.

Ceará: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, João Pedro, David Ricardo, Matheus Bahia; Richardson, Lourenço, Lucas Mugni (Recalde); Erick Pulga, Aylon, Saulo Mineiro.

Guarani: Buscando um Desfecho Digno

O Guarani, apesar da queda, quer terminar a temporada com honra. O técnico Allan Aal deu chance a um time alternativo nas últimas partidas, mas deve escalar os titulares neste confronto. Jogadores como Matheus Bueno e Caio Dantas devem reforçar o time, além do goleiro Vladimir que está disponível.

Mesmo sem chances de evitar o rebaixamento, o Guarani quer mostrar futebol à sua torcida. As previsões favorecem o Ceará, mas o futebol está aberto a surpresas, e o orgulho estará em jogo.

Guarani: Pegorari; Yan, Salustiano, Matheus Mancini, Jefferson; Gabriel Bispo, Heitor, Matheus Bueno, Luan Dias; Caio Dantas, Bruno Mendes.

Um Confronto Decisivo para o Futuro

O encontro entre Guarani e Ceará definirá não apenas o futuro imediato do Ceará na Série A de 2025, mas também simboliza a perseverança e o espírito competitivo de ambas as equipes. Enquanto o Ceará almeja o acesso, o Guarani busca encerrar o campeonato de forma honrosa.

Assim, este jogo não representa apenas o final da temporada, mas o início de novas perspectivas para os clubes no futebol brasileiro. As apostas e as expectativas estão elevadas para este emocionante e significativo confronto.