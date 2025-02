Corinthians x Guarani: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

O Corinthians, após um empate frustrante na Libertadores contra o Universidad Central, se prepara para enfrentar o Guarani neste domingo, 23 de março de 2025, na Neo Química Arena. Este confronto, válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, é crucial para o Timão, que já garantiu a liderança do Grupo A com 26 pontos. No entanto, um empate é necessário para assegurar a primeira colocação geral do Paulistão, em uma disputa direta com o surpreendente São Bernardo, que soma 23 pontos.

Publicidade

Por outro lado, o Guarani encara este duelo como decisivo para suas aspirações no campeonato. Com 12 pontos, o time de Campinas precisa vencer o Corinthians e torcer por um tropeço do Red Bull Bragantino, que possui 14 pontos. Além disso, o Bugre deve ficar atento ao resultado da Portuguesa, que também tem 12 pontos, mas está em desvantagem no saldo de gols.

Yuri Alberto pelo Corinthians – Fonte: Instagram/@yurialberto

Quais são as expectativas para o confronto na Neo Química Arena?

O jogo será realizado na Neo Química Arena, em Itaquera, que tem capacidade para 49.205 torcedores e promete receber um grande público. Todos os jogos da rodada final da fase de grupos do Paulistão acontecerão simultaneamente, aumentando a expectativa e a tensão para as equipes envolvidas. O Corinthians, mesmo com a liderança garantida, busca manter o ritmo e a confiança para os próximos desafios.

Publicidade

O Guarani, por sua vez, está focado em alcançar uma das duas vagas do Grupo B para as finais. A equipe passou a semana inteira se preparando para este confronto, ciente da importância de uma vitória para suas pretensões no campeonato.

Onde assistir Corinthians x Guarani ao vivo?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Corinthians e Guarani ao vivo através de diversas plataformas. A transmissão será feita pela Record (TV aberta), CazéTV, UOL Play, Nosso Futebol e Zapping (streaming), com início às 18h30 (horário de Brasília).

Quais são os desfalques para o jogo?

O técnico do Corinthians, Ramón Díaz, enfrenta alguns desfalques importantes para o confronto. Raniele, que sofreu uma lesão na coxa, e Gustavo Henrique, com problemas no tendão do músculo adutor da perna direita, estão fora de ação. Devido à necessidade de buscar a vitória na Pré-Libertadores, é esperado que haja um rodízio no elenco, com alguns titulares sendo preservados.

Publicidade

O Guarani também tem suas baixas. O técnico Maurício Souza contará com o retorno de Mateus Sarará após suspensão, mas não poderá contar com Lucas Justen e Matheus Regis, que permanecem no departamento médico. Natan Camargo, que estava pendurado, recebeu cartão amarelo no último jogo e também será desfalque.

Qual é a expectativa para o resultado do jogo?

Mesmo com a utilização de jogadores reservas, o Corinthians é visto como favorito para conquistar uma vitória segura diante do Guarani. O resultado positivo é importante para o Timão chegar embalado para a definição do confronto pela Pré-Libertadores. A expectativa é de um jogo disputado, mas com o Corinthians levando a melhor.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.