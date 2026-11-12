Falsa modéstia nunca esteve entre os predicados de José Ferreira Neto. No tempo em que foi jogador (1984-1999) – um craque, como gosta de ressaltar, e foi mesmo –, comemorou muitos de seus gols com uma autoexaltação: “Eu sou f…”. Foi assim no golaço de bicicleta pelo Guarani, diante de seu amado Corinthians, na final do Campeonato Paulista de 1988, no Morumbi, que lhe rendeu sua primeira capa em PLACAR. Seguiram-se outras tantas na condição de xodó da fiel e herói do primeiro título brasileiro do Timão. Aos 60 anos, completados em 9 de setembro, Neto desfruta de uma popularidade ainda maior. É figurinha carimbada como comentarista desde a virada do milênio e, há 15 anos, comanda o programa Os Donos da Bola, da Band, com um estilo inconfundível e uma desenvoltura digna de um gênio da comunicação. Ele concorda, claro. “Hoje não tem um comunicador como eu no país. No esporte, não tem”, crava. “Claro, Faustão, Silvio Santos e Chacrinha foram outra parada. Mas falando de futebol, sobre exercer sua voz e opinião, sobre não ter medo de presidente da República, de senador, CBF, dirigente…não tem ninguém igual a mim.”

O filho mais famoso de Santo Antônio de Posse (SP), cidade de pouco mais de 23000 habitantes localizada a 149 quilômetros da capital, recebeu a reportagem no estúdio da Band, logo depois de terminar o programa e correr para forrar o estômago com um pão com ovo e um suco de uva “ruim para cacete”. Parecia impaciente, mas logo foi se acomodando. A conversa combinada para durar até uma hora acabou se estendendo em mais 40 minutos. Soltou 132 palavrões, alguns totalmente gratuitos, outros muito bem encaixados. Desligou o celular de capa laranja, cujo fundo de tela exibia uma foto dos filhos, Luiza, Gustavo, João Vítor e o Júlio. Neto postou-se justamente no local onde apresenta o programa, à frente de uma ilustração de favela que compõe o cenário. “Não fico de costas para ninguém, tenho fobia, uma ansiedade monstruosa. Já tive crises durante o programa”, revelou. Também se incomoda com qualquer ruído externo. Quem ousar alterar a dinâmica do estúdio será invariavelmente interpelado, seja com um esporro, seja com um gesto de afeto, ou ainda um misto de ambos.

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O ex-jogador com passagem pela seleção brasileira, autor de obras de arte nos mais importantes estádios do país, garante: nunca se sentiu tão à vontade. “Esse tablado aqui é a minha vida. Apresentar esse programa me fez uma pessoa melhor, mais politizada. Entendi o que é a internet, a dialogar com a molecada, um monte de coisa. Às vezes me sinto melhor aqui do que na minha casa”, revelou. “As câmeras, o microfone, a luz, o som. Esse é o lugar mais mágico que eu tenho na minha vida.”

Se nos tempos de meia-atacante era frequentemente acusado de falta de profissionalismo, como apresentador Neto é mais que disciplinado. Quase obsessivo. “Dizem que eu sou viciado em trabalho. É uma bosta, eu já durmo fazendo o programa. Minha cabeça funciona de um jeito muito louco. Na noite anterior eu já sei o que vou perguntar para o Souza, para o Velloso…”

Confira a entrevista na íntegra na revista PLACAR

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