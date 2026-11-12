A PLACAR de novembro de 2026 já está disponível, com um impactante retorno à nossa capa: José Ferreira Neto, destaque da revista entre o fim dos anos 1980 e início dos 1990 como ídolo de Guarani e Corinthians, está de volta, agora no papel de comunicador. De xodó da fiel a Craque Neto, o apresentador do programa Os Donos da Bola, da Band, contou desfrutar de sua melhor fase, aos 60 anos.

“Hoje não tem um comunicador como eu no país. No esporte, não tem […] Esse tablado aqui é a minha vida. Apresentar esse programa me fez uma pessoa melhor. Às vezes me sinto melhor aqui do que na minha casa. As câmeras, o microfone, a luz, o som. Esse é o lugar mais mágico que eu tenho na minha vida”, contou Neto, nos estúdios da emissora.

No papo com o redator-chefe Luiz Felipe Castro e o repórter Leandro Quesada, Neto discorreu sobre política, fama e revelou um objetivo: deixar a TV em 2030 para comandar o time do coração. “Se eu for presidente, em três anos eu deixo o Corinthians numa situação bem diferente. Eu revoluciono.”

A edição 1541 já está disponível em versão digital para nossos assinantes, no site e no app. A edição impressa está disponível em nossa loja no Mercado Livre e chega às bancas de todo o país a partir de sábado, 14.

Dupla Grenal e Chapecoense

A edição do mês traz outros dois destaques vindos do sul do país. A repórter Luiza Corrêa ouviu os colegas gaúchos Sergio Xavier Filho, Julio Dotto, Leandro Behs e Eduardo Deconto, para entender a quebra da chamada “gangorra Grenal”. Depois de anos de problemas financeiros e falhas na gestão, Grêmio e Inter encaram o risco de serem rebaixados, juntos, à Série B do Brasileirão em 2027.

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PLACAR também relembra os dez anos do trágico acidente aéreo que vitimou a equipe da Chapecoense, em novembro de 2016, a caminho de Medellín, na Colômbia. Os repórteres Diogo Castro e Luis Henrique Costa entrevistaram os sobreviventes Jakson Follman e Alan Ruschel, além de familiares das vítimas, que até hoje sofrem com as marcas da injustiça.

Ronaldo, CR7 e Messi

A edição de novembro traz outra efeméride, esta alegre, os 50 anos muito bem vividos de Ronaldo Fenômeno. Vasculhamos nosso acervo para encontrar os melhores textos e fotos sobre a trajetória do craque que ressignificou a camisa 9.

Outras lendas do futebol foram notícia por suas despedidas. A reportagem “O rei está nu”, escrita por Felipe Barbalho, direto de Lisboa, detalhou a melancólica fuga de Cristiano Ronaldo da concentração de Portugal, em meio a atritos com Jorge Jesus, que culminaram na sua aposentadoria da seleção lusitana.

Já o especialista em estatísticas Rodolfo Rodrigues levantou os números da caminhada de Lionel Messi pela seleção argentina, finalizada em amistoso diante de Benin, aos 39 anos.

E mais: a edição traz ainda uma entrevista do repórter Klaus Richmond com o goleiro Felipe, ex-Corinthians e Flamengo, que segue em atividade na calmaria de Luxemburgo, um balanço de Luiza Corrêa sobre o ano da seleção feminina, que se prepara para a disputa da Copa do Mundo de 2027 em casa, e um perfil sobre Harry Kane, o Bola de Ouro de 2026. Andrei Kampff, do blog Lei em Campo, assina a coluna do mês.

Carta ao leitor

EXCEÇÕES À REGRA

Uma das mais antigas premissas do jornalismo estabelece que “jornalista não é notícia”. Ou seja, o profissional da área deve atuar como um apurador e mediador, não como protagonista. O centro da história pertence aos fatos e personagens de real interesse público. Cabe ao jornalista, portanto, reportar, não julgar, a não ser em espaços específicos, como uma coluna ou artigo opinativo. Talvez isso nem seja mais ensinado nas faculdades, afinal, vivemos a era dos influencers, dos canais segmentados e personalistas – alguns ótimos, inclusive, e que por isso tendem a se perpetuar, junto ao jornalismo clássico, que balança, mas nunca cai. É assim que a banda das novidades tecnológicas e mudanças de comportamento sempre tocou, e cá estamos, perto de entrar no 57° ano de vida de PLACAR.

Em nossas mais de 1500 edições, foram raríssimas as vezes que a capa não foi estampada por um atleta, treinador ou ex-jogador. Mesmo os dirigentes tiveram pouquíssimo espaço, afinal, gostamos mesmo é dos craques. Mas algumas estrelas da comunicação desafiaram essa lógica, tamanha era sua relevância no futebol. Em agosto de 2000, o narrador Galvão Bueno foi perfilado como “a voz do futebol”. Os repórteres André Fontenelle e Marcelo Costa acompanharam a rotina do narrador da Globo com uma pergunta na cabeça: “Todo mundo diz que não suporta Galvão Bueno. Mas ninguém muda de canal. Qual é o mistério?”

Bem antes, quando a senhora PLACAR ainda era um bebê recém-nascido, houve outro caso curioso. Na ocasião, o famoso jornalista que ganhou algumas capas havia pulado para o outro lado do balcão. João Saldanha fez uma pausa na carreira de cronista para, veja só, se tornar técnico da seleção brasileira. Isso tudo sendo membro do Partido Comunista, no auge dos anos de chumbo. Em 27 de março de 1970, dias depois de ser demitido, o “João Sem Medo” escreveu uma carta aberta ao futebol brasileiro narrando suas confusões com Pelé e com a Ditadura Militar. Com Zagallo no comando, suas feras faturariam o tri no México.

Em 2026, outro comunicador conquistou (ou, melhor dizendo, reconquistou) um espaço em nossas páginas. Aos 60 anos, José Ferreira Neto, o xodó da fiel, o Craque Neto, nos recebeu no estúdio do programa Os Donos da Bola, da Band, para uma reveladora entrevista. Como Saldanha, também falou muito sobre política e explicou sua preferência pela esquerda. A foto ao lado, do repórter Leandro Quesada e do redator-chefe Luiz Felipe Castro – no caso, eu, que sigo com pudor de escrever em primeira pessoa, pois jornalista não é notícia –, mantém uma tradição de PLACAR de mostrar um bastidor do papo.

Não se trata de vaidade ou provincianismo. A ideia sempre foi mostrar que nossos principais perfis ou entrevistas se dão de maneira íntima, olho no olho, atenção a cada gesto e apreço por detalhes que possam deixar o texto mais saboroso. “Entrevistar um amigo como Neto foi reviver o passado de jogador e repórter, quando tínhamos uma relação mais aberta, humanizada e sincera, já sem filtros de nenhum dos lados”, conta Quesada, seu colega de Band. “O Neto jogador era mais tímido, fato. Hoje, como comunicador, ele se soltou completamente. E o filtro segue igual, impulsivo, impactante, doa a quem doer.”

Um bom exercício para estudantes de jornalismo é ler a revista e comparar com a entrevista na íntegra, divulgada em nosso canal no YouTube. Obviamente nem tudo entra. Parafraseando o entrevistado, foi um “baita” desafio eleger qual dos mais de 100 palavrões proferidos por Neto merecia permanecer no texto final, por ilustrarem tão bem o estilo e a intenção do craque. Aspas também são editadas, encurtadas, para dar mais clareza, sem obviamente jamais alterar seu sentido. Alguns atletas já brincaram que se sentiram até mais inteligentes ao lerem suas declarações em nossas páginas. Neto nem precisaria de ajuda, pois esbanjou invejáveis sabedoria e consciência, a seu modo. Tê-lo de volta à capa foi uma transgressão à regra mais do que justificada.

PLACAR OLÍMPICA

PLACAR honrou a sua tradição olímpica e esteve presente como parceria de mídia da COB Expo, entre 30 de setembro e 4 de outubro, em São Paulo. Quase 100 mil visitantes estiveram presentes na feira promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil, consolidada como o maior ecossistema esportivo da América Latina.

“PLACAR é um patrimônio do jornalismo e acompanhou grande parte da nossa história”, disse Marco La Porta, presidente do COB. “Algumas das capas mais icônicas da revista são com atletas olímpicos. E aqui é possível encontrar ídolos de diferentes gerações: de Bernard Rajzman (vôlei) ao Alison dos Santos (atletismo). São histórias inspiradoras como a desses atletas que queremos contar em breve”, disse o repórter André Avelar, mediador de dois painéis.

Além de ex e atuais atletas, dirigentes, confederações, marcas e fãs participaram da programação de cursos, palestras e ativações ao longo de cinco dias do evento, cuja próxima edição acontece em setembro de 2027.