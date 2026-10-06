A Argentina se prepara para a emotiva despedida de Lionel Messi, que fará seu último jogo pela seleção alviceleste nesta terça-feira, 6 de outubro, em amistoso contra Benin no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a partir das 20h (de Brasília), com ingressos esgotados.

Horas antes do duelo, o ídolo portenho discursou nas redes sociais e agradeceu aos fãs pelo amor recebido ao longo de mais duas décadas.

“Chegou o momento. Vou embora em paz, deixei tudo. Esta camisa foi o meu sonho, o meu orgulho e a minha vida. Obrigado por me amarem tanto. Vou sentir a vossa falta”, diz Messi em anúncio da Adidas, fornecedora oficial da seleção argentina, na qual veste a camisa que será usada no jogo.

Pela seleção principal, Messi somou 125 gols e 65 assistências em 207 partidas desde 2005, que fazem dele o recordista em todos os quesitos, com sobras. O segundo colocado em jogos disputados é Javier Mascherano, com 147 jogos. Já na artilharia, Gabriel Batistuta fez 56 gols (69 a menos que Messi).

Carregando imagem 45 fotos 01 / 45 Lionel Messi, craque da Argentina campeã da Copa do Mundo de 2022 - AFA / Divulgação

Campeão do mundo em 2022 e vice em 2014 e 2026, La Pulga ainda detém os títulos das Copas América de 2021 e 2024, Finalíssima 2021, além da Olimpíada de Pequim-2008.

Em recente eleição de PLACAR, Messi superou Diego Armando Maradona e só ficou atrás de Pelé. A edição de março de 2026 elegeu os 100 Maiores Jogadores de Todos os Tempos, em uma votação com 40 jornalistas brasileiros e estrangeiros.