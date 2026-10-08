Após o encerramento da trajetória de Lionel Messi em partidas pela seleção argentina, uma consulta popular organizada pelo jornal francês L’Équipe definiu a escalação ideal formada pelos companheiros que dividiram o campo com o capitão em sua trajetória internacional.

Carregando imagem 6 fotos 01 / 06 Lionel Messi em sua despedida pela seleção argentina, diante de Benin, no Monumental de Núñez (Argentina/X)

No setor ofensivo, Ángel Di María garantiu presença incontestável com ampla votação dos leitores. O atacante, que construiu uma das parcerias mais longevas ao lado de Messi pela equipe nacional, superou concorrentes e confirmou seu status histórico na equipe ideal montada pelo público.

Apesar da proximidade e da titularidade frequente nas campanhas recentes da equipe, o meio-campista Rodrigo De Paul não figurou entre os mais votados para compor o setor.

Conforme o levantamento divulgado pelo L’Équipe, os participantes optaram por atletas de outras gerações que compartilharam os gramados com o camisa 10 ao longo de suas duas décadas na Albiceleste.

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Escalação ideal da Argentina de Messi