Após o encerramento da trajetória de Lionel Messi em partidas pela seleção argentina, uma consulta popular organizada pelo jornal francês L’Équipe definiu a escalação ideal formada pelos companheiros que dividiram o campo com o capitão em sua trajetória internacional.
Lionel Messi em sua despedida pela seleção argentina, diante de Benin, no Monumental de Núñez (Argentina/X)
No setor ofensivo, Ángel Di María garantiu presença incontestável com ampla votação dos leitores. O atacante, que construiu uma das parcerias mais longevas ao lado de Messi pela equipe nacional, superou concorrentes e confirmou seu status histórico na equipe ideal montada pelo público.
Apesar da proximidade e da titularidade frequente nas campanhas recentes da equipe, o meio-campista Rodrigo De Paul não figurou entre os mais votados para compor o setor.
Conforme o levantamento divulgado pelo L’Équipe, os participantes optaram por atletas de outras gerações que compartilharam os gramados com o camisa 10 ao longo de suas duas décadas na Albiceleste.
Escalação ideal da Argentina de Messi
- Dibu
- Zanetti
- Otamendi
- Samuel
- Heinze
- Riquelme
- Mascherano
- Veron
- Messi
- Di Maria
- Agüero