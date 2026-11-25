O técnico Luis Enrique afirmou que a Roma foi o adversário mais difícil que o Paris Saint-Germain enfrentou nesta temporada, após o empate por 2 a 2 no Parque dos Príncipes, pela quinta rodada da Liga dos Campeões.

“Foi definitivamente a partida mais difícil que o PSG jogou nesta temporada, sem sombra de dúvidas, contra uma equipe da Roma cujo nível sabíamos que eles tinham”, afirmou em entrevista à Amazon Prime Video.

“A Roma de Gasperini é única, com muita personalidade e muita agressividade, e vimos isso nos primeiros minutos”, continuou. “Eles marcaram na primeira chance que criaram. Foi difícil, muito complicado, e os jogadores disseram isso. Parabéns à Roma. Estou feliz com esse ponto. Nós poderíamos até ter perdido”.

A Roma é vice-líder do Campeonato Italiano, dois pontos atrás da Lazio. “O futuro da Roma é incrível: eles podem conquistar o scudetto. Não tenho dúvidas de que podem terminar entre os 24 primeiros (da Champions League). Espero que aconteça e eu não gostaria de enfrentá-los novamente. Talvez na final”, projetou o atual bicampeão europeu.

A Roma ganhou apenas uma partida em cinco rodadas da Champions e está em 25º lugar, fora da zona de classificação aos playoffs.