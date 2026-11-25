Em entrevista coletiva concedida na última terça-feira, 24, o técnico Luis Enrique manifestou atenção redobrada com o poderio ofensivo da Roma antes do confronto pela quinta rodada da Champions League. O comandante do PSG apontou o atacante Donyell Malen como a principal ameaça aos parisienses.

“Estou impressionado com Donyell Malen e a quantidade de gols dele, tem sido ótimo nesta temporada. Desde que ele começou a jogar como centroavante, ele está se saindo muito bem. Temos que ser muito cuidadosos”, afirmou Luis Enrique durante a coletiva.

O atacante do time italiano acumula 16 gols e cinco assistências em 15 partidas na temporada 2026/27. Contratado em definitivo junto ao Aston Villa, o holandês tornou-se a peça central da equipe dirigida por Gian Piero Gasperini. Neste momento, a Lupa ocupa a 23ª colocação na competição continental com quatro pontos, apesar da vice-liderança na Serie A.

Por outro lado, o Paris Saint-Germain chega defendendo 100% de aproveitamento na liderança da tabela europeia. Para a partida desta quarta-feira, 25, o clube francês precisa reorganizar seu setor ofensivo em razão da ausência de Désiré Doué, em tratamento de lesão no joelho. A bola rola a partir das 17h (de Brasília), no Parc des Princes.