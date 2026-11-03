Às vésperas do confronto diante do Villarreal pela Champions League, o técnico Luis Enrique analisou o momento vivido pelo zagueiro Illia Zabarnyi no elenco do Paris Saint-Germain. O treinador espanhol ressaltou as virtudes técnicas do defensor e detalhou o período de adaptação do atleta ao futebol francês.

Durante entrevista coletiva que antecede a partida europeia, o comandante parisiense destacou a capacidade de passe e o comportamento disciplinar do jogador ucraniano na linha de zaga, enfatizando que o processo de afirmação exige paciência.

“Como todo jogador, ele está melhorando. Ele é jovem, mas já tem experiência. Ele é um zagueiro central que sabe como encontrar um jogador livre. Ele sabe como defender sem fazer falta. O primeiro ano é sempre difícil quando você chega a um novo clube. Ele é um jogador importante para nós, mas pode se tornar ainda mais importante”, afirmou Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, em entrevista coletiva pré-partida divulgada pelos canais oficiais do clube.

Como o PSG se prepara para o desafio europeu?

A consolidação do setor defensivo é vista pela comissão técnica como peça fundamental para a sequência da temporada continental. Zabarnyi tem recebido minutos importantes e segue em avaliação contínua para compor a formação titular no Estádio de la Cerámica.

O duelo na Espanha representa um teste direto para a organização defensiva da equipe francesa, que busca manter a regularidade na fase classificatória do torneio continental e sustentar solidez sem abrir mão da saída qualificada de bola desde a defesa.