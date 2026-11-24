O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, descartou a contratação de reforços emergenciais para suprir a ausência de longo prazo de dois dos seus principais atacantes. A declaração reduz as especulações sobre investidas imediatas no mercado europeu, esfriando rumores sobre nomes associados ao clube francês, como o atacante Gianluca Prestianni, do Benfica.

Em entrevista coletiva na preparação para o duelo contra a Roma, pela Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, 25, o treinador espanhol avaliou o impacto das lesões sérias dos pontas Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué, ambos provavelmente fora do restante da temporada europeia.

“Não estamos obrigados a ir ao mercado, não vamos contratar um jogador para seis meses, não é o nosso estilo”, afirmou.

O treinador frisou que o clube manterá a aposta no desenvolvimento do próprio grupo e em uma resposta tática coletiva. “Como substituí-los? Com a qualidade dos jogadores e da minha equipe. Acham que vamos chorar ou reclamar? Não. Isso é para uma equipe resiliente. O esporte de alto nível é assim”, completou.

O PSG lidera o Campeonato Francês, com três pontos de vantagem para o segundo colocado, e está com 100% de aproveitamento na Champions League após quatro rodadas.