Aproveitando o período de paralisação para os jogos de seleções, a diretoria do Paris Saint-Germain intensificou os movimentos de bastidores para assegurar a continuidade de lideranças do elenco. Segundo a emissora francesa RMC Sport, o clube apresentou proposta de renovação contratual ao zagueiro e capitão Marquinhos.

Com vínculo em vigor até o meio de 2028, o defensor brasileiro recebeu uma oferta de extensão por mais uma temporada, projetando sua permanência em Paris até 2029. As conversas preliminares entre os representantes do jogador e a cúpula do clube avançam em tom positivo, com ambas as partes alinhadas quanto à importância esportiva e hierárquica do atleta.

O que o clube pretende evitar com o novo contrato

A decisão da diretoria parisiense reflete uma postura preventiva na administração do elenco. O clube busca antecipar ciclos contratuais de atletas veteranos para evitar a repetição de desgastes vistos no passado, especialmente na transição que culminou na saída de Thiago Silva sem custos de transferência, episódio que gerou críticas internas quanto à perda imediata de referência defensiva.

A blindagem dos pilares do vestiário integra a diretriz estratégica montada ao lado do técnico Luis Enrique. O treinador espanhol enxerga no zagueiro a personificação da regularidade e do comando tático em campo, garantindo a solidez necessária para o desenvolvimento de atletas mais jovens dentro da equipe.