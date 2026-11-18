Hoje consolidado entre os principais técnicos do futebol europeu à frente do Paris Saint-Germain, Luis Enrique relembrou as dificuldades do começo da carreira e disse que quase desistiu durante a pré-temporada do seu primeiro trabalho, no Barcelona B.

Luis Enrique assumiu o comando da equipe em 2008, conduzindo a filial da terceira divisão para a segunda divisão nacional. “Chegamos com um entusiasmo enorme, mas também com uma dose saudável de ignorância”, declarou Luis Enrique para o documentário Tocats per Lucho. “Durante a pré-temporada, estive muito perto de desistir de tudo”.

O técnico chegou a passar uma noite decidido a renunciar ao cargo, mas recuou na manhã seguinte. “Às oito da manhã, eu tinha mudado de ideia. Eu nunca tinha considerado me tornar um treinador, nem mesmo quando era jogador de futebol. Eu amo competir, mas descobri que tinha que dominar tudo em uma situação em que não tinha controle de nada”.

A falta de experiência fez o comandante exagerar na carga de treinos imposta ao elenco nos primeiros trabalhos. “Eu fiz algumas coisas estúpidas. Eu quase os matei com toda a correria que eu os obriguei a fazer. Como eu não tinha ideia do que estava fazendo, vamos correr. Eles vão voar!”, explicou.

“Eu trouxe os aspectos positivos dos treinadores com os quais havia trabalhado. Louis van Gaal foi o que mais me inspirou porque ele era uma referência para mim”, concluiu.