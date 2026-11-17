O lateral-esquerdo Layvin Kurzawa oficializou sua aposentadoria dos gramados aos 34 anos de idade, nesta terça-feira, 17. O jogador optou por encerrar sua trajetória como jogador após fim de contrato com o Persib Bandung, da Indonésia.

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Trajetória multicampeã no futebol francês

Revelado profissionalmente pelo Monaco em 2010, o defensor ganhou projeção internacional antes de ser contratado pelo Paris Saint-Germain. No clube da capital francesa, Kurzawa viveu o período de maior destaque em sua carreira, participando de campanhas vitoriosas em âmbito nacional e continental.

Com a camisa do time parisiense, o lateral somou 154 partidas oficiais, 14 gols marcados, 28 assistências e 18 títulos conquistados, além de ter integrado o elenco vice-campeão da Liga dos Campeões da UEFA em 2020.

Pela seleção francesa principal, Kurzawa entrou em campo em 13 partidas. Nos anos finais da carreira, o defensor atuou no futebol inglês pelo Fulham e teve breve período no Boavista, de Portugal, antes da transferência para o futebol asiático, onde conquistou o título nacional na Indonésia e pendurou as chuteiras.