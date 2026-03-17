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Aston Villa x Chelsea (04-03-2026)

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O Paris Saint-Germain não tomou conhecimento do Chelsea na tarde desta terça-feira, 17. Em pleno Stamford Bridge, em Londres, a equipe francesa aproveitou as falhas defensivas dos donos da casa, venceu por 3 a 0 e carimbou sua vaga para as quartas de final da Champions League. Com o resultado, o PSG fechou o placar agregado em 8 a 2.

Precisando reverter uma desvantagem de 5 a 2 do jogo de ida, o Chelsea tentou impor um ritmo forte nos minutos iniciais. No entanto, um erro individual custou caro logo aos sete minutos. O goleiro Safonov cobrou falta do campo de defesa, Sarr se atrapalhou na marcação e Khvicha Kvaratskhelia não perdoou: dominou na área e bateu na saída de Robert Sánchez para abrir o placar.

O gol desestabilizou os ingleses, e a eficiência cirúrgica do PSG voltou a aparecer aos 14 minutos. Hakimi arrancou pela direita e rolou para Bradley Barcola, que acertou um lindo chute no ângulo, ampliando a vantagem e praticamente liquidando a fatura.

Apesar do cenário desolador, o Chelsea buscou diminuir o prejuízo ainda no primeiro tempo, mas esbarrou em uma atuação inspirada de Matvey Safonov. O goleiro do PSG se transformou no grande vilão do ataque londrino. Aos 42 minutos, Palmer fez excelente jogada pelo meio e bateu rasteiro, exigindo defesa espetacular do arqueiro.

No minuto seguinte, após cruzamento na área, Hato cabeceou forte e viu Safonov voar no canto direito para espalmar, mantendo a meta intacta antes do intervalo.

Na etapa final, o técnico Liam Rosenior tentou dar novo fôlego ao Chelsea com as entradas de Garnacho e Delap, mas o roteiro seguiu favorável aos visitantes. Aos 17 minutos, Kvaratskhelia disparou pela esquerda e serviu na entrada da área; após bate-rebate com Hakimi, a bola sobrou para o jovem Senny Mayulu acertar o ângulo esquerdo e marcar o terceiro.

A partir daí, o jogo ganhou ares de amistoso. Safonov continuou colecionando defesas seguras nas tentativas de Garnacho e Delap. O clima de melancolia tomou conta de Stamford Bridge, com a torcida local deixando as arquibancadas mais cedo sob as provocações dos fãs parisienses.

Para piorar, Chalobah saiu lesionado nos minutos finais, deixando o Chelsea com um a menos, já que todas as substituições haviam sido feitas. Com a classificação garantida de forma categórica, o Paris Saint-Germain agora aguarda o vencedor do duelo entre Liverpool e Galatasaray para conhecer seu adversário nas quartas de final da competição continental.