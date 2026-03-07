Com mais de 55 anos de história, oferecemos cobertura do futebol com resultados ao vivo, análises precisas e notícias atualizadas.

O Barcelona deu um passo gigantesco na luta pelo título do Campeonato Espanhol. Em uma partida de alta tensão no estádio San Mamés, a equipe catalã superou a pressão do Athletic Bilbao e venceu por 1 a 0, graças a um momento de genialidade de Lamine Yamal. O resultado, válido pela 27ª rodada, não apenas garante os três pontos, mas também amplia a vantagem na liderança da competição, afastando-se do rival Real Madrid.

Sustos e controle sem efetividade

A partida começou eletrizante e com um susto enorme para os visitantes. Logo aos dois minutos, Nico Williams cruzou rasteiro e João Cancelo, ao tentar cortar, mandou a bola no travessão, quase marcando um gol contra. Apesar do susto inicial, o Barcelona assumiu o controle da posse de bola, chegando a ter 80% de domínio em certos momentos da primeira etapa, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio basco.

As melhores chances catalãs pararam nas luvas de Unai Simón, que fez grande defesa em chute de Ferran Torres. Do outro lado, o Athletic apostava na velocidade e chegou a balançar as redes com Williams aos 43 minutos, mas o lance foi anulado por impedimento, mantendo o placar zerado até o intervalo.

A pintura de Yamal e a segurança de Joan García

No segundo tempo, o cenário de pressão continuou. O Athletic Bilbao voltou mais agressivo e obrigou o goleiro Joan García a trabalhar. O arqueiro do Barcelona foi fundamental, operando um milagre aos 60 minutos em finalização à queima-roupa de Sancet, após jogada de Vivian. A defesa manteve o time vivo para que o talento individual decidisse o jogo.

Aos 68 minutos, a estrela de Lamine Yamal brilhou. Recebendo passe de Pedri na direita, o camisa 10 dominou, trouxe para a perna esquerda e acertou um chute indefensável no ângulo oposto de Unai Simón. Um golaço que desbloqueou a partida.

Nos minutos finais, o Athletic se lançou ao ataque em busca do empate. A pressão foi intensa e, já nos acréscimos, a torcida local lamentou o inacreditável: Navarro apareceu sozinho na área após cruzamento, mas finalizou para fora, desperdiçando a chance de ouro do empate.

Com a vitória, o Barcelona segue firme na ponta da tabela. Na próxima rodada, os catalães recebem o Sevilla, enquanto o Athletic Bilbao tentará a recuperação visitando o Girona.