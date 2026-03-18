Com mais de 55 anos de história, oferecemos cobertura do futebol com resultados ao vivo, análises precisas e notícias atualizadas.

Athletic Bilbao x Barcelona (07-03-2026)

( 3 )

O Barcelona não tomou conhecimento do Newcastle e aplicou uma sonora goleada por 7 a 2 na tarde desta quarta-feira (18), no Spotify Camp Nou. Em duelo válido pela partida de volta das oitavas de final da Champions League, a equipe comandada por Hans Flick transformou o empate da ida em um verdadeiro massacre.

Com uma atuação de gala de Raphinha, que marcou duas vezes e distribuiu assistências, os catalães puniram severamente as falhas defensivas dos ingleses para carimbar o passaporte rumo à próxima fase.

O confronto começou elétrico. Logo aos 6 minutos, Raphinha abriu o placar após bela jogada de Lamine Yamal e Fermín López. No entanto, o Newcastle mostrou resiliência. Anthony Elanga, aproveitando cruzamento de Hall, empatou aos 15. A alegria inglesa durou pouco, pois Marc Bernal, de cabeça, recolocou o Barça na frente três minutos depois, marcando seu primeiro gol na história da competição.

O jogo era lá e cá, e Elanga voltou a empatar aos 28, aproveitando um apagão da zaga espanhola. O momento de virada psicológica ocorreu nos acréscimos: Raphinha foi derrubado por Trippier na área. Lamine Yamal cobrou o pênalti com frieza aos 52 minutos da primeira etapa, levando os donos da casa com vantagem para o vestiário.

Se o primeiro tempo teve equilíbrio, a etapa final foi um monólogo catalão impulsionado por falhas clamorosas do Newcastle. Aos 7 minutos, Fermín López ampliou após passe magistral de Raphinha. A partir daí, a porteira abriu. Robert Lewandowski deixou sua marca duas vezes em um intervalo de cinco minutos: primeiro, testando firme após escanteio cobrado por Raphinha; depois, aproveitando um erro de corte de Thiaw para fuzilar as redes e chegar a incríveis 109 gols na história da Champions.

Totalmente entregue e desorganizado, o time inglês ainda cometeu um último erro fatal. Aos 27 minutos, Ramsey errou um passe bizarro no campo de defesa, entregando a bola nos pés de Raphinha. O brasileiro, absoluto na partida, apenas deslocou o goleiro Ramsdale para selar o 7 a 2. Nos minutos finais, o Barça apenas administrou a posse de bola, enquanto o goleiro Joan García precisou ser substituído por lesão, dando lugar a Szczesny.

Com o resultado agregado de 8 a 3, o Barcelona avança com moral inabalável para as quartas de final. Agora, a equipe espanhola aguarda o vencedor do confronto entre Tottenham e Atlético de Madrid para conhecer seu próximo adversário na busca pela orelhuda.