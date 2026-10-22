A Fifa confirmou que o Catar receberá as partidas decisivas da Copa Intercontinental de 2026. O torneio que reúne os clubes campeões de cada confederação continental começará a sua fase final no início de dezembro.

Onde e quando será disputada a fase decisiva?

O campeão da Libertadores é o único participante que ainda não está definido. Quem conquistar o título em Montevidéu jogará contra o Toluca, do México, em 9 de dezembro. O vencedor pegará o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, em 12 de dezembro. A final contra o Paris Saint-Germain está marcada para 16 de dezembro. Os estádios e os horários ainda não foram divulgados.

O PSG defenderá o seu título. Ano passado, a equipe treinada por Luis Enrique conquistou a Copa Intercontinental, também disputada no Catar, vencendo a decisão nos pênaltis contra o Flamengo.

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Veja as datas das fases finais da Copa Intercontinental