O meio-campista Fabián Ruiz, atualmente no Paris Saint-Germain, manifestou abertamente o plano de retornar ao Real Betis no futuro para disputar os últimos jogos de sua trajetória profissional.

Formado nas categorias de base da equipe da Andaluzia, o atleta destacou a forte conexão mantida com a torcida e com a instituição desde o início da carreira.

“Sou bético. O Betis tem sido minha casa e continua sendo, também para minha família. Gostaria de encerrar minha carreira lá, me aposentar com minha torcida, com meu time e com o clube que me deu tudo”, afirmou em entrevista ao jornal Okdiario.

O meia também reforçou a intenção de atuar novamente pela equipe alviverde antes de pendurar as chuteiras. “Tomara que eu possa voltar a vestir essa camisa. Seria a melhor maneira de terminar minha carreira”, completou.

Apesar da manifestação pública sobre o encerramento do ciclo como atleta, uma transferência imediata não faz parte do planejamento a curto prazo. Titular do elenco bicampeão europeu e frequente nas convocações da seleção espanhola, o meia possui contrato vigente na França até 2028.

Ruiz defendeu o Betis em 59 partidas antes de se transferir para o Napoli.