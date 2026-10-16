O técnico do Real Betis, Manuel Pellegrini, concedeu entrevista coletiva antes do confronto diante do Barcelona pela LaLiga, e falou sobre as dificuldades do confronto. O treinador detalhou o planejamento coletivo para a partida e foi honesto sobre a estratégia para tentar parar Lamine Yamal.

“Como se defende do Lamine? Fechando as linhas de passe…Nem sempre é possível, mas vamos tentar.”, afirmou o comandante.

O treinador também respondeu sobre a grande atuação da estrela do Barça na Champions, na vitória contra o Galatasaray, por 4 a 1. O atacante deu duas assistências e vem embalado para a partida contra o Bétis, duelo, que segundo Hansi Flick, o jogador está confirmado.

“Existem diferentes maneiras de usar as ferramentas. Lamine está em ótima forma; é apenas mais uma jogada dentro do seu repertório de habilidades. Ele é um grande jogador e tem muitas outras qualidades.”, disse Pellegrini.

Além da análise tática sobre o adversário, o treinador bético atualizou o panorama do departamento médico e a rotação do elenco. O meia Isco vem recebendo aumento gradual de carga nos treinamentos, enquanto Dani Ceballos cumpre etapa de readaptação aos gramados após um período estendido de inatividade.

Pellegrini também avaliou o momento extracampo de Antony, que enfrentou um contratempo após sofrer um furto residencial, e pontuou a importância de manter a tranquilidade para o acerto do último passe nas jogadas ofensivas.