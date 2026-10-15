O atacante brasileiro Antony, do Real Betis, teve a casa invadida e assaltada em Sevilha durante o confronto diante do Porto pela fase de liga da Liga dos Campeões. O crime aconteceu enquanto a equipe espanhola vencia a partida por 3 a 2, na tarde de quarta-feira, 14.

Como ocorreu a invasão da residência

Criminosos aproveitaram o período em que o jogador estava em campo para invadir o imóvel particular do atleta na cidade andaluza. O atacante foi informado do assalto logo após o encerramento do confronto continental, no qual atuava pelos donos da casa.

O que disse Antony sobre a segurança da família

Por meio de publicação em suas redes sociais, o jogador manifestou repúdio à ação e tratou a situação como um trauma que ultrapassa perdas financeiras. A principal preocupação relatada pelo atleta esteve voltada aos familiares que utilizam o espaço diariamente.

“É difícil explicar a sensação de ter o nosso espaço invadido”, publicou o atacante em suas redes sociais.

Apesar do susto, o jogador destacou que os danos foram restritos ao patrimônio material e que os familiares preservaram a integridade física durante o episódio.

O episódio envolvendo o jogador do clube sevilhano reflete uma prática recorrente no continente europeu. Quadrilhas especializadas monitoram o calendário oficial de partidas e os compromissos esportivos para agir no momento em que as residências de atletas profissionais apresentam menor circulação de pessoas.