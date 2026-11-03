Na véspera do confronto diante do Borussia Dortmund pela Liga dos Campeões no Signal Iduna Park, nesta quarta-feira, 04, o técnico do Betis, Manuel Pellegrini, afirmou que sua equipe precisará mostrar por que é uma das surpresas deste início de competição, com três vitórias nas primeiras três rodadas da fase da liga.

“O sonho continua o mesmo, pensar em ter nove pontos nestes jogos podia ser pensado como uma façanha. Queremos vencer o próximo jogo, tentamos não viver das lembranças”, afirmou Pellegrini. “Sempre tem algo de especial na Champions, mas tivemos a maturidade de saber jogar as outras partidas. Temos que demonstrar por que estamos nessa posição na Champions”.

O treinador também comentou sobre a gestão física do elenco e as opções táticas para encarar a pressão do adversário fora de casa, destacando o brasileiro Antony. “Tomara que seja tão determinante quanto antes, veremos se joga. Ainda não decidi a equipe. Para ele, com a importância da Champions, é uma oportunidade. Colaborou coletivamente para os gols, embora não os tenha feito. É um jogador que desequilibra”, completou.

O Betis também está bem no Campeonato Espanhol, em quarto lugar com 23 pontos, depois de bater o Málaga no último sábado.