O estádio La Cartuja, em Sevilha, recebe neste sábado, 17, um confronto decisivo para as pretensões continentais de duas forças tradicionais da Espanha. Às 17h (de Brasília), o Betis enfrenta o Villarreal em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol. Enquanto os visitantes defendem sua posição no topo da tabela, os donos da casa buscam recuperação para se manterem na zona de classificação europeia.

Momento das equipes

Sob o comando de Manuel Pellegrini, o Betis entra em campo ocupando a sexta colocação, com 29 pontos. A equipe busca estabilidade após uma sequência oscilante: nos últimos cinco jogos, conquistou apenas uma vitória, somando dois empates e duas derrotas.

Mandando seus jogos no La Cartuja devido às reformas no Benito Villamarín, o time de Sevilha precisa transformar o fator casa em pontos para não ver os rivais diretos se distanciarem.

Do outro lado, o Villarreal vive uma fase iluminada. O “Submarino Amarelo”, treinado por Marcelino Toral, ocupa a terceira posição, com 41 pontos, e se consolidou no G4.

Com um retrospecto recente de quatro vitórias nas últimas cinco partidas, a equipe demonstra consistência e ambição, chegando ao confronto com a confiança em alta para tentar reduzir a distância para os líderes.

Onde assistir

O duelo terá transmissão ao vivo para o Brasil através do serviço de streaming Disney+. A bola rola a partir das 17h (de Brasília).

Desfalques

Para o confronto, o Betis lida com dúvidas físicas importantes, incluindo Isco e Cucho Hernández. Já o Villarreal não contará com o lateral Santiago Mouriño, suspenso, além de desfalques por lesão como Pau Cabanes.