Nesta quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, o Estádio Benito Villamarín, em Sevilha, será palco de um confronto determinante pela 8ª rodada da UEFA Europa League. O Betis recebe o Feyenoord às 17h00, em uma partida que carrega pesos distintos e consequências diretas para o futuro das duas equipes no torneio.

Tudo ou nada na reta final

O embate em solo espanhol representa o clímax da fase de liga, desenhando cenários de alta tensão. Para os donos da casa, o jogo é a oportunidade ideal para carimbar a vaga direta nas oitavas de final. A comissão técnica e o elenco encaram o duelo com seriedade máxima, cientes de que um triunfo pouparia o clube da desgastante fase de playoffs. Do outro lado, o time holandês viaja com a obrigação de vencer. A única chance de o Feyenoord avançar à repescagem é somar três pontos e torcer por uma combinação de resultados. A imprensa local trata o jogo como a “última esperança”, projetando uma postura ofensiva dos visitantes desde o apito inicial.

Betis mira o G-8

O time de Sevilha entra em campo vivendo um momento sólido na competição continental. Ocupando a 8ª colocação com 14 pontos, a equipe ostenta uma campanha de quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O objetivo é fazer valer o mando de campo para se consolidar entre os oito primeiros colocados, garantindo o acesso direto às oitavas. A consistência tática e o apoio da torcida têm sido os principais trunfos dos anfitriões nesta jornada.

Feyenoord em situação dramática

Para os visitantes, o cenário é de urgência absoluta. O Feyenoord chega para o confronto na 26ª posição, com apenas 6 pontos somados, fruto de um retrospecto preocupante de cinco derrotas e duas vitórias. Atualmente fora da zona de classificação para os playoffs (que contempla até o 24º lugar), o clube encara a partida como uma verdadeira final. Qualquer resultado adverso decretará a eliminação precoce da equipe holandesa do cenário europeu.

Onde assistir ao duelo

O jogo coloca frente a frente a organização do Betis contra o desespero do Feyenoord, o que deve gerar espaços para contra-ataques e um ritmo intenso. Para acompanhar este embate decisivo, a transmissão confirmada para esta partida está listada no Canal+ Live 7 (França).