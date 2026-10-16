O técnico Hansi Flick abordou o planejamento físico do elenco do Barcelona na véspera da partida contra o Real Betis, marcada para este sábado, 17. Durante entrevista coletiva, o comandante alemão descartou poupar o atacante Lamine Yamal.

“Lamine é um jogador especial e sabemos que temos que gerenciar o seu tempo de jogo. Mas o importante é que ele esteja se divertindo, e está se divertindo agora. Eu não vou interrompê-lo”, comentou Flick, treinador do Barcelona, em entrevista coletiva.

Como o treinador avalia o retorno de atletas lesionados

Além da manutenção da minutagem do ponta espanhol, Flick apresentou novidades positivas a respeito dos atletas liberados pelo departamento médico. O atacante brasileiro Raphinha está novamente apto a atuar, com a comissão técnica adotando planejamento gradual para evitar sobrecarga diante do calendário.

“Se você perguntar a ele, ele dirá que está pronto, mas, para mim, temos que ir passo a passo. Ele treinou com o time ontem e se saiu bem, mas temos muitos jogos nos próximos dias e semanas, e teremos que nos adaptar. O melhor é que ele está disponível”, explicou Flick.

No meio-campo, o técnico alemão confirmou o retorno de Frenkie de Jong. O jogador holandês concluiu a transição física e está cotado para atuar por alguns minutos durante o confronto, ampliando as opções da equipe para a sequência de jogos da temporada.

“Vejo-o focado e ansioso para mostrar todo o seu potencial. Ele nos dá opções. Temos que administrá-lo, porque obviamente existem outros jogadores que podem substituí-lo, mas fico feliz em ter mais uma opção. Isso é bom para um treinador”, destacou Flick.