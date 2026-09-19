Em um confronto eletrizante que colocou frente a frente os líderes do Campeonato Italiano, Roma e Inter de Milão empataram por 2 a 2 na tarde deste sábado, 19, no Estádio Olímpico. A partida, válida pela quinta rodada da competição, foi marcada por tempos completamente distintos: os donos da casa construíram uma vantagem confortável na etapa inicial, mas viram os visitantes buscarem a igualdade com uma grande atuação na reta final.

Domínio romano e eficiência na primeira etapa

Apoiada pela torcida, a Roma começou o jogo ditando o ritmo e não demorou a abrir o placar. Logo aos seis minutos, após cruzamento da direita, Dybala ajeitou para o meio da área e Koné concluiu com precisão. O gol cedo forçou a Inter a sair para o jogo, criando momentos de alta tensão. Lautaro Martínez chegou a perder uma chance incrível sem goleiro aos 27 minutos, e Bastoni carimbou a trave pouco depois.

Castigando os erros de finalização do adversário, a Roma ampliou aos 38 minutos: Koné, novamente ele, mandou para as redes em lance que precisou da confirmação do VAR para ser validado, levando o 2 a 0 para o intervalo.

A redenção de Lautaro e a reação milanesa

O cenário mudou drasticamente no segundo tempo. A Inter voltou com uma postura agressiva e precisou de apenas dois minutos para descontar. Lautaro Martínez iniciou a jogada, tabelou com Thuram e finalizou para redimir seu erro da primeira etapa. O gol rápido incendiou a partida, equilibrando a posse de bola e forçando a Roma a adotar uma postura mais cautelosa para tentar garantir o resultado.

Pressão final e empate dramático

Com a vantagem mínima, a equipe da capital tentou valorizar a posse, mas a insistência da Inter cobrou seu preço. Aos 35 minutos, após uma cobrança de escanteio e um verdadeiro bombardeio na área — que contou com uma defesa de Svilar e uma bola na trave —, a zaga romana não conseguiu afastar. Oportunista, Lautaro Martínez aproveitou a sobra para decretar o empate. Os visitantes ainda quase viraram nos minutos finais com Thuram, que viu seu chute passar raspando a trave.

Com o resultado, Roma e Inter de Milão somam um ponto cada e seguem dividindo as atenções no topo da tabela do Campeonato Italiano, mantendo a disputa acirrada pela liderança da temporada.