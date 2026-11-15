O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rafael Louzán, declarou neste domingo, dia 15, que a grande decisão da Copa do Mundo de 2030 deve ocorrer exclusivamente em território espanhol. A manifestação aconteceu por ocasião do encerramento da exposição em Madri, segundo informações divulgadas pela Agência EFE.
Durante a cerimônia no Palácio de Cibeles, sede do governo municipal madrilenho, o dirigente foi enfático sobre os planos para a partida que definirá o campeão mundial: “Só existe a possibilidade de que a grande final seja jogada na Espanha”, afirmou Louzán.
Qual é o apoio político e esportivo ao plano espanhol?
O evento na capital espanhola reuniu autoridades públicas e figuras do futebol, como o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, a presidente regional Isabel Díaz Ayuso e os ex-jogadores campeões mundiais Iker Casillas e Fernando Llorente.
Durante o encontro, Martínez-Almeida ressaltou que tanto Madri quanto Barcelona oferecem estádios com avaliações máximas perante as exigências técnicas estabelecidas.
Como está dividida a organização da Copa do Mundo de 2030?
O Mundial de 2030 conta com candidatura conjunta entre Espanha, Portugal e Marrocos, além de jogos comemorativos de abertura no Uruguai, na Argentina e no Paraguai para celebrar o centenário do torneio.
A definição exata do estádio que receberá a final permanece como o principal ponto de negociação entre os países-sede, visto que os representantes marroquinos também projetam sediar a partida decisiva em Casablanca.