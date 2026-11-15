O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Rafael Louzán, declarou neste domingo, dia 15, que a grande decisão da Copa do Mundo de 2030 deve ocorrer exclusivamente em território espanhol. A manifestação aconteceu por ocasião do encerramento da exposição em Madri, segundo informações divulgadas pela Agência EFE.

Durante a cerimônia no Palácio de Cibeles, sede do governo municipal madrilenho, o dirigente foi enfático sobre os planos para a partida que definirá o campeão mundial: “Só existe a possibilidade de que a grande final seja jogada na Espanha”, afirmou Louzán.

Qual é o apoio político e esportivo ao plano espanhol?

O evento na capital espanhola reuniu autoridades públicas e figuras do futebol, como o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, a presidente regional Isabel Díaz Ayuso e os ex-jogadores campeões mundiais Iker Casillas e Fernando Llorente.

Durante o encontro, Martínez-Almeida ressaltou que tanto Madri quanto Barcelona oferecem estádios com avaliações máximas perante as exigências técnicas estabelecidas.

Como está dividida a organização da Copa do Mundo de 2030?

O Mundial de 2030 conta com candidatura conjunta entre Espanha, Portugal e Marrocos, além de jogos comemorativos de abertura no Uruguai, na Argentina e no Paraguai para celebrar o centenário do torneio.

A definição exata do estádio que receberá a final permanece como o principal ponto de negociação entre os países-sede, visto que os representantes marroquinos também projetam sediar a partida decisiva em Casablanca.