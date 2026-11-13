Principal nome do Athletic Bilbao, o meio-campista Oihan Sancet, de 26 anos, provocou forte controvérsia na Espanha durante esta Data Fifa. Convocado para defender a seleção basca no amistoso diante da Venezuela, marcado para este domingo, 15, no Estádio San Mamés, em Bilbao, o jogador declarou abertamente o desejo de que a equipe regional receba reconhecimento oficial e possa disputar uma Copa do Mundo no futuro.

Impasses institucionais e reivindicação histórica

A declaração ocorre em um contexto institucional sensível: embora reúna atletas nascidos ou formados nas regiões bascas da Espanha e da França, a seleção basca não é filiada à Fifa, nem à Uefa ou à Conifa. Sem aval das entidades máximas do futebol, a equipe está restrita à disputa de amistosos e não possui permissão para participar de eliminatórias ou torneios oficiais entre nações — cenário que historicamente alimenta reivindicações e protestos na região.

“Espero que um dia seja oficial e possamos disputar uma Copa do Mundo contra os melhores. Esse é o principal objetivo que todos nós temos que alcançar juntos, pouco a pouco. Sabemos que é difícil, mas se cada um fizer a sua parte, acho que um dia isso pode acontecer. Como eu disse, é uma honra, e sonho em um dia jogar contra os melhores”, afirmou Sancet em entrevista coletiva, acrescentando ainda: “Espero que um dia possamos competir em uma Copa do Mundo com a seleção do nosso país”.

Reação dura da imprensa e pedido de veto na seleção espanhola

As falas do camisa 8 repercutiram imediatamente nos principais veículos esportivos de Madri. O jornal Marca resgatou a entrevista concedida pelo atleta em 2023, quando celebrou sua primeira convocação para a seleção principal da Espanha, contrastando os dois discursos sob o título: “Oihan Sancet, do ‘sonho’ de defender a Espanha ao ‘sonho’ de jogar uma Copa do Mundo com o País Basco”.

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O tom foi ainda mais incisivo na televisão espanhola. Durante a edição do programa El Chiringuito, comentaristas defenderam que Sancet seja definitivamente excluído das próximas listas da seleção espanhola. “Se eu ouço um jogador dizer que o País Basco é o seu país, entendo que esse sentimento o exclui da possibilidade de jogar pela seleção espanhola”, disparou o jornalista José Luis Sánchez.

Por que a seleção basca está fora da Conifa?

Apesar de não ser reconhecida pela Fifa ou pela Uefa, a seleção basca também não integra a Conifa (Confederação das Associações Independentes de Futebol), entidade que organiza torneios paralelos para territórios e nações sem filiação oficial. A opção ocorre porque a Federação Basca de Futebol faz parte da estrutura da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), mantendo-se inserida na pirâmide oficial do futebol europeu.

Em vez de disputar competições alternativas, a entidade concentra esforços jurídicos e políticos — inclusive em tratativas recentes junto ao governo espanhol — para conquistar o reconhecimento direto junto à Uefa e à Fifa. Além disso, o vínculo regional reconhecido dentro da Espanha garante à equipe autorização para realizar amistosos internacionais contra seleções filiadas à Fifa em datas específicas, como já ocorreu diante de Uruguai, Costa Rica, Palestina e agora contra a Venezuela.