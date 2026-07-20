Com o fim da Copa do Mundo 2026, já começo o ciclo rumo ao Mundial de 2030. Como ocorreu no torneio deste ano, a próxima Copa também será sediada em três países: Espanha, Portugal e Marrocos.

No momento, a final do torneio ainda não tem sede definida. Os principais candidatos são Marrocos e Espanha

Notícias no WhatsAppEntre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão.
Entrar no canal

Superestádio marroquino x Bernabéu

Estádio Hassan II, novo estádio do Marrocos para a Copa 2030 – Foto: Divulgação / Populous

Destaque nos dois últimos Mundiais, Marrocos tem como principal trunfo a construção de um superestádio. O Estádio Hassan II está sendo construído em Benslimane, com capacidade para 115 mil pessoas e com término previsto para 2027.

O país africano investiu mais de R$ 5 bilhões de reais na construção e em reformas de estádios. Mesmo com a arena colossal, a boa relação entre Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e Gianni Infantino pode levar a decisão da Copa do Mundo para a Espanha.

Apesar do lobby para a final acontecer no Marrocos, o jornal Marca cravou que a partida vai ocorrer no Santiago Bernabéu, que passou por reforma em 2023 e teve a capacidade amplada para 84 mil pessoas.

Uma possibilidade é que o Estádio Hassan II seja palco de uma das semifinais e que Marrocos seja sede da Copa do Mundo de Clubes 2029, como uma forma de compensação da Fifa pela final na Espanha.

O Camp Nou, que ainda está passando por reformas, corre por fora, mas pode abrigar a final. Quando as obras forem concluídas, o estádio do Barcelona terá capacidade para 105 mil pessoas.

Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.
Seguir no Google