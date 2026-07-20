Com o fim da Copa do Mundo 2026, já começo o ciclo rumo ao Mundial de 2030. Como ocorreu no torneio deste ano, a próxima Copa também será sediada em três países: Espanha, Portugal e Marrocos.
No momento, a final do torneio ainda não tem sede definida. Os principais candidatos são Marrocos e Espanha
Superestádio marroquino x Bernabéu
Destaque nos dois últimos Mundiais, Marrocos tem como principal trunfo a construção de um superestádio. O Estádio Hassan II está sendo construído em Benslimane, com capacidade para 115 mil pessoas e com término previsto para 2027.
O país africano investiu mais de R$ 5 bilhões de reais na construção e em reformas de estádios. Mesmo com a arena colossal, a boa relação entre Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, e Gianni Infantino pode levar a decisão da Copa do Mundo para a Espanha.
Apesar do lobby para a final acontecer no Marrocos, o jornal Marca cravou que a partida vai ocorrer no Santiago Bernabéu, que passou por reforma em 2023 e teve a capacidade amplada para 84 mil pessoas.
Uma possibilidade é que o Estádio Hassan II seja palco de uma das semifinais e que Marrocos seja sede da Copa do Mundo de Clubes 2029, como uma forma de compensação da Fifa pela final na Espanha.
O Camp Nou, que ainda está passando por reformas, corre por fora, mas pode abrigar a final. Quando as obras forem concluídas, o estádio do Barcelona terá capacidade para 105 mil pessoas.