Durante o programa Debate PLACAR, o jornalista Leandro Quesada direcionou críticas severas à gestão financeira do Corinthians, confrontando o volume de investimentos do clube com os resultados obtidos em campo no Campeonato Brasileiro.

De acordo com a análise apresentada, o clube mantém uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro, situada na faixa de 30 milhões de reais por mês, patamar comparável ao de equipes que figuram no topo da tabela nacional. No entanto, a equipe tem lutado na parte inferior da classificação para evitar o rebaixamento.

Diante desse cenário, o comentarista defende uma reformulação profunda que inclua o enxugamento drástico dos custos operacionais e a montagem de um plantel mais modesto por um período de três temporadas, visando à estabilidade financeira.