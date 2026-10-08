As recentes declarações do ex-goleiro Gomes a respeito do estilo do goleiro Hugo Souza geraram debate no programa Debate Placar. O ex-atleta afirmou que o atual arqueiro do Corinthians realizaria movimentos de nível amador, o que motivou uma discussão aprofundada entre os analistas da mesa esportiva.

Por que a crítica de Gomes foi questionada?

Durante a análise, Fabio Sormani questionou a autoridade de Gomes para fazer avaliações depreciativas sobre o titular alvinegro, apontando falhas marcantes ocorridas na trajetória do próprio ex-goleiro.

Como o tempo de carreira influencia as falhas?

Outro ponto levantado por Leandro Quesada pondera que o volume de erros acumulados por Gomes está diretamente ligado à longevidade de sua carreira, que seguiu em alto nível até os 40 anos de idade.