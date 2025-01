Brasil dá show com Kelvin Oliveira e se classifica à final da Kings League

A seleção brasileira está na final da Copa do Mundo da Kings League. Comandado pelo artilheiro Kelvin Oliveira, o K9, que fez tês gols, a equipe venceu o México por 3 a 1 nesta sexta-feira, 10, em Milão, na Itália. Com o resultado, o time de futebol 7 enfrentará a Colômbia na grande decisão que reúne também influenciadores e ex-jogadores famosos.

Mais cedo, a Colômbia venceu o Marrocos por 2 a 1. Brasil e Colômbia se enfrentam no domingo, às 14h15 (de Brasília), em arena montada no gramado do Allianz Stadium, casa da Juventus, em Turim. A PLACAR acompanha a decisão direto do estádio.

A seleção brasileira chegou para o seu quarto jogo na competição, na KL Milano, com três vitórias: Coreia do Sul (7 a 4), Alemanha (9 a 2) e Turquia (12 a 4). A partida diante do México seria mais complicada se não fosse K9. O primeiro gol saiu só aos 19 minutos, claro, sob os pés do artilheiro Kelvin.

Se o Brasil está invicto na competição até aqui, a campanha da Colômbia também impõe respeito. Foram vitórias contra: Marrocos (4 a 1), Turquia (3 a 2) e Uzbequistão (6 a 1) até pegar o Marrocos novamente.

Aos 25 minutos, cinco do segundo tempo, os mexicanos empataram a partida com o “pênalti do presidente”. Gabo Montiel ganhou o jogo mental contra o goleiro Barata e empatou a partida.

Pouco tempo depois, Kelvin colocou o Brasil de novo na frente com o pênalti vindo da “carta secreta”. E a noite era só dele. Em um “shootout”, K9 conseguiu um pênalti e marcou mais um — foi o 14º gol dele na competição. Nos minutos finais, com o gol valendo o dobro da pontuação normal, a partida ganhou em emoção, mas o time verde-amarelo ficou com a vitória.

Another day at the office. Hat-trick for Kelvin. 🇧🇷#KingsWorldCupNations pic.twitter.com/Szs7Cx85Ex — Kings League World (@_KingsWorld) January 10, 2025

Onde assistir Brasil x Colômbia

Kings League World Cup Nations

Data: domingo, 12 de janeiro

Horário: 14h15 (horário de Brasília)

Onde assistir: Cazé TV (YouTube), canal do Gaules (YouTube) e Disney+ (streaming)

