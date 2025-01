James Rodríguez perde pênalti na Kings League, mas Colômbia avança à semifinal

A Kings League, principal campeonato de futebol 7 da atualidade, já se notabilizou por fazer o presidente cobrar um pênalti. Na versão Copa do Mundo de seleções, não é diferente. Na classificação da Colômbia sobre o Uzbequistão (6 a 1) às semifinais, James Rodríguez desperdiçou uma cobrança nesta quarta-feira, 8, na competição disputada na Itália.

James foi para a bola com pouco mais de cinco minutos do 1º tempo (a partida tem dois tempos de 20 minutos, mais acréscimos) para cumprir o “pênalti presidente”. O dono da seleção colombiana, que já havia ficado marcado no São Paulo por ter perdido a cobrança na eliminação na Sul-Americana, parou no goleiro Timur Golikov.

James Rodríguez DESPERDIÇA o pênalti presidente!#KingsWorldCupNations pic.twitter.com/kuqvgXB7Yj — Kings League Brazil (@Kings_LeagueBR) January 8, 2025

O placar já estava em 3 a 0 para a Colômbia e acabou não fazendo falta. Com o resultado, a seleção está classificada para a próxima fase. O Brasil, do artilheiro Kelvin Oliveira, o K9, enfrenta a Turquia nesta quinta por uma vaga na semi — Colômbia e Brasil podem se encontrar só na final.

James Rodríguez teve contrato rescindido com o Rayo Vallecano nos últimos dias. Depois de deixar o São Paulo em julho, com dois gols em 22 jogos, e alguns entreveros no clube, o meio-campo foi transferido para o time espanhol.

A última partida, no entanto, foi em 7 de dezembro, na derrota para o Valencia, pela 16ª rodada de LaLiga. Ao todo, o camisa 10 disputou sete partidas pelo time espanhol, com uma assistência e nenhum gol marcado.