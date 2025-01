No Brasil, futebol é coisa séria. E não importa muito qual “tipo de futebol”. Kelvin Oliveira, astro da seleção brasileira de futebol 7, que disputa nesta quinta-feira, 9, às 14 horas (de Brasília), em Milão, na Itália, as quartas de final da Copa do Mundo da Kings League, contra a Turquia, é categórico ao afirmar: “o Brasil é sempre favorito”.

K9, como também é conhecido o artilheiro que fez cinco gols em dois jogos, comemora o bom entrosamento do conjunto brasileiro. A artilharia da competição está com o marroquino Nadir Louah e o mexicano Obed Martínez com oito e sete gols respectivamente, mas que atuaram quatro e três partidas cada um.

“Em qualquer modalidade de futebol, basta ter uma bola e dois gols, o Brasil é sempre favorito. Poder representar o Brasil e ser considerado favorito é motivo de muito orgulho. Claro, temos que manter o pezinho no chão, mas saber que o trabalho está sendo feito”, disse Kelvin à PLACAR.

Hoje foi dia de finalizar os treinos em campo da Seleção na Kings World Cup Nations! 🔥 Agora é mata-mata relâmpago até a final!#KingsWorldCupNations pic.twitter.com/PRQ6vExinj — Kings League Brazil (@Kings_LeagueBR) January 8, 2025

Foi na edição Copa do Mundo de Clubes, disputada no México, em junho de 2024, que Kelvin explodiu. No vice-campeonato da G3X, time do influenciador Alexandre Borba, o Gaules, que também preside a seleção brasileira, o jogador terminou como artilheiro e melhor jogador do torneio. A equipe, no entanto, perdeu para a Porcinos na final e ficou com o vice-campeonato.

O gosto agridoce do segundo lugar fez com que a equipe brasileira buscasse uma preparação ainda mais intensa. Perto do encontrado em clubes profissionais. Com os treinos, o entrosamento apareceu de forma natural, em um jogo gameficado como o da Kings League, com artimanhas que exigem um pênalti do presidente, um jogador expulso ou até um gol de valor dobrado em determinado momento da partida.

“A nossa seleção está muito forte e o jogo coletivo também é muito bacana. A Kings tem um jogo muito diferente, muito dinâmico. Ninguém ganha mais com o nome”, disse Kelvin, antes de citar Argentina, México e Colômbia como grandes adversários. “A Turquia é outra boa seleção. Eles marcam muito bem, contam com bons jogadores, um jogo individual muito forte e um conjunto legal.”

Kelvin, que fez categoria de base no Grêmio e chegou a jogar a Série C do Brasileirão 2023 pelo São José-RS, admite que perdeu o encanto pelo futebol de campo. Por jogar longe do gol na época, na lateral-esquerda, e outras questões complicadas, o atleta afirma sem medo de errar:

“Hoje, nem time da Série A me tira do futebol 7”, resumiu.

Brasil x Turquia pela King League

Data: quinta-feira, 9 de janeiro

Horário: 14h (horário de Brasília)

Onde assistir: Cazé TV (YouTube), canal do Gaules (YouTube) e Disney+ (streaming)

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.