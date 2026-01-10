A espera acabou para os torcedores do interior. Neste domingo (11), o Velo Clube recebe o Botafogo-SP pela primeira rodada do Campeonato Paulista de 2026. A bola rola às 17h (horário de Brasília) no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, marcando a estreia oficial das duas equipes na temporada.

Novo formato do Estadual

A edição de 2026 do Paulistão estreia um modelo inédito: os 16 times integram um grupo único, em sistema semelhante à fase de liga da UEFA Champions League. Cada equipe disputará oito partidas na primeira fase, e os oito melhores classificados avançam para as quartas de final. Por outro lado, os dois piores na classificação geral serão rebaixados para a Série A2. Tanto para o Velo quanto para o Botafogo, somar pontos logo no início é crucial para evitar riscos e sonhar com a classificação.

Prováveis escalações e desfalques

Para a estreia, nenhuma das equipes possui jogadores suspensos. O desafio principal para os treinadores será o entrosamento, visto que ambos os elencos passaram por reformulações significativas.

O Velo Clube, comandado pelo técnico Pintado, prepara-se para um calendário cheio, com Série D e Copa do Brasil pela frente. A provável escalação para a estreia é: Marcelo Carné; Ynaiã, Betão, Gabriel Mancha e Ruan; Rodrigo, Adriano Júnior e Matheus Norton; Sillas, Daniel Amorim e Lucas Duni.

Já o Botafogo-SP passou por uma grande reformulação após 2025. O técnico Cláudio Tencati recebeu mais de dez reforços e busca um início positivo. O Pantera deve ir a campo com: Victor Souza; Wallison, Lucas Dias, Fábio Sanches e Patrick Brey; João Costa, Fillipe Soutto e Douglas Baggio; Emerson Negueba, Alex Sandro e Leandro Pereira.

Onde assistir ao vivo

Para quem deseja acompanhar o duelo, a partida terá transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Max.

Expectativas para o confronto

A expectativa é de um jogo equilibrado e fisicamente intenso, típico de início de temporada. O Velo Clube aposta na força de seus domínios e no apoio da torcida em Rio Claro para surpreender. Já o Botafogo-SP, tradicional força do interior, tenta impor sua hierarquia e buscar pontos como visitante para iniciar o campeonato com confiança.