A noite deste domingo, 15, reserva um confronto decisivo no ABC Paulista. O São Bernardo recebe o Corinthians no estádio Primeiro de Maio, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista de 2026. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), colocando frente a frente duas equipes que vivem momentos distintos e buscam pontos cruciais na reta final da fase de grupos.

Bernô pressionado e fator casa

O time da casa entra em campo pressionado pela necessidade de somar pontos. Com 8 pontos, o Bernô faz uma campanha irregular, acumulando duas vitórias, dois empates e três derrotas. Sob o comando do técnico Ricardo Catalá, a equipe do ABC sabe que fazer valer o mando de campo é essencial não apenas para se afastar da parte inferior da tabela, mas também para manter vivo o sonho de uma vaga nas quartas de final.

O clima nos bastidores é de decisão. Jogadores como o defensor Matheus Salustiano tratam o duelo como fundamental para o futuro do time na competição. A expectativa é que o São Bernardo adote uma postura de forte marcação e aposte em transições rápidas para tentar surpreender o adversário.

Timão busca consolidação no G-8

Do outro lado, o Corinthians vive um momento de maior estabilidade, com 11 pontos. A equipe dirigida por Dorival Júnior soma três vitórias, dois empates e duas derrotas, vindo de uma campanha de recuperação.

O objetivo do Alvinegro é claro: conquistar os três pontos fora de casa para se consolidar no grupo de classificação e encostar nos líderes do estadual. Mesmo atuando como visitante, a tendência é que o Timão tente impor seu ritmo de jogo e valorizar a posse de bola para controlar as ações da partida.

Onde assistir a São Bernardo x Corinthians

Para o torcedor que deseja acompanhar cada lance deste embate, as opções de transmissão são amplas. A partida terá cobertura completa na TV Aberta pela Record. Na TV Fechada, a transmissão fica por conta da TNT. No streaming e plataformas digitais, o jogo será exibido pela CazéTV (YouTube), Max, PlayPlus e Paulistão Play. Para quem está fora do Brasil, a opção é o Fanatiz.