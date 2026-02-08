Em um clássico marcado pela tensão e por momentos decisivos, o Palmeiras venceu o Corinthians por 1 a 0 na noite deste domingo, 8, na Neo Química Arena. A partida, válida pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, teve como protagonistas um erro fatal do astro Memphis Depay e o oportunismo de Flaco López, que garantiu os três pontos para o time visitante nos minutos finais.

O escorregão que custou caro

O primeiro tempo foi de muito estudo e disputas físicas, mas o Corinthians teve a chance de ouro para abrir o placar. Aos 33 minutos, após cobrança de escanteio, Gustavo Henrique foi atingido pelo goleiro Carlos Miguel dentro da área. Após revisão do VAR, a penalidade foi confirmada. Memphis Depay, principal contratação corintiana, assumiu a responsabilidade. No entanto, o holandês escorregou no momento da batida e mandou a bola à esquerda do gol, desperdiçando a oportunidade clara de colocar os donos da casa em vantagem.

Carlos Miguel segura a pressão

Na segunda etapa, o Corinthians voltou mais agressivo, buscando apagar o erro da primeira metade. O time da casa criou diversas oportunidades, parando em uma noite inspirada do goleiro Carlos Miguel. O arqueiro palmeirense fez defesas cruciais, incluindo um chute perigoso de Matheus Bidu e uma cabeçada à queima-roupa de Gabriel Paulista. O Palmeiras, por sua vez, tentava explorar os contra-ataques, mas encontrava dificuldades para furar o bloqueio defensivo rival até os minutos finais.

O golpe final de Flaco López

O clima esquentou na reta final. Aos 80 minutos, o técnico Abel Ferreira foi expulso por reclamação, aumentando a tensão no banco alviverde. Porém, três minutos depois, o Palmeiras encontrou o gol da vitória. Maurício finalizou da entrada da área, o goleiro Hugo Souza espalmou, e no rebote, Flaco López não perdoou, empurrando para as redes. O atacante comemorou chutando a bandeirinha de escanteio, gerando um princípio de confusão e recebendo cartão amarelo. O Corinthians ainda tentou o empate no abafa, mas o placar permaneceu inalterado.

Com a vitória, o Palmeiras segue firme nas primeiras posições do estadual. Na próxima rodada, o Verdão enfrenta o Guarani, enquanto o Corinthians busca a recuperação diante do São Bernardo. Ambos os jogos acontecem no próximo domingo (15).