O Campeonato Paulista reserva um confronto de alto nível técnico e tático para a noite deste domingo, 15. Pela 8ª rodada da competição estadual, o Red Bull Bragantino recebe o Novorizontino em um duelo direto pelas primeiras posições da tabela. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília).

A partida será realizada no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O local, de propriedade municipal, tem sido a casa provisória do Massa Bruta enquanto o estádio Nabi Abi Chedid passa por um processo de demolição e reforma para se transformar em uma nova arena.

Expectativa para o confronto de líderes

O embate é tratado como um dos jogos mais importantes da primeira fase do Paulistão. De um lado, o Novorizontino, líder isolado, busca uma vitória para garantir a melhor campanha geral, o que lhe daria a vantagem de decidir em casa nas fases eliminatórias. Do outro, o RB Bragantino defende a única invencibilidade restante no campeonato e tenta encurtar a distância para o topo.

Massa Bruta defende a invencibilidade

O RB Bragantino chega para este duelo ostentando uma marca importante: ainda não sabe o que é perder na competição de 2026. Ocupando a 3ª colocação com 13 pontos, a equipe soma três vitórias e quatro empates. O último resultado foi um empate em 1 a 1 contra o Velo Clube. A solidez defensiva, com apenas dois gols sofridos em sete jogos, é a principal arma da equipe para tentar frear o ímpeto do ataque adversário e transformar a consistência em três pontos vitais.

Tigre quer manter a ponta da tabela

O Novorizontino vive um momento iluminado e de afirmação. O time visitante lidera o campeonato com 16 pontos, fruto de uma campanha agressiva e eficiente com cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota. A equipe do técnico Enderson Moreira tem o melhor ataque da competição e chega a Bragança Paulista com a missão de segurar os donos da casa e consolidar sua posição de destaque na classificação geral.

Onde assistir ao jogo

Para os torcedores que desejam acompanhar cada lance deste embate decisivo, a transmissão será realizada pela plataforma de streaming Max.