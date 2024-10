Corinthians tem a camisa mais cara do Brasil; veja ranking

O futebol, paixão nacional no Brasil, reflete seu fervor também nos preços das camisas oficiais dos clubes para a temporada de 2024. Existem variações significativas nos preços, influenciadas pela marca fornecedora e pelo prestígio do clube. Este cenário é relevante tanto para quem deseja apoiar seu time quanto para entusiastas do mercado de produtos licenciados.

O estudo abrange equipes das Séries A e B, destacando desde as opções mais acessíveis até as mais dispendiosas. Estes dados são valiosos para compreender o panorama do mercado esportivo brasileiro.

Camisa de maior valor no futebol brasileiro

Atualmente, a camisa mais cara é do Corinthians, com preço de R$ 699,99 nas lojas oficiais. Este valor corresponde ao modelo “Jogador”, que possui especificações técnicas superiores. O preço reflete o sucesso e a popularidade do clube, além da qualidade dos materiais utilizados.

O Flamengo e o Palmeiras seguem com preços elevados de R$ 599,99 e R$ 499,90, respectivamente. A linha “Jogador” representa um custo extra devido a suas sofisticadas características.

Fatores que encarecem as camisas

O custo das camisas é influenciado por várias razões. Marcas renomadas, que investem em tecnologia para produtos de alta performance, impactam diretamente o preço. A localização do clube, o tamanho da torcida e o nível da competição também são fatores determinantes.

A demanda e a exclusividade são fundamentais no valor das camisas caras. A disposição dos torcedores em adquirir itens que simbolizam seu amor ao clube confere valor emocional e status ao vestuário.

Camisas mais acessíveis disponíveis

As camisas mais em conta pertencem a clubes com menor expressão financeira. O Operário-PR vende a camisa mais barata por R$ 218, enquanto a do Atlético-GO custa R$ 219,90.

Esses clubes tendem a usar fornecedores locais para baratear custos, e a produção em menor escala diminui o preço final. O foco no mercado local é uma estratégia comum para esses times.

Ranking completo

Corinthians: R$699,99 na camisa I Flamengo: R$599,99 na camisa I Palmeiras: R$499,90 na camisa I Coritiba: R$459,99 na camisa I São Paulo: R$449,99 na camisa I Fluminense: R$399,99 na camisa I Athletico: R$399,90 na camisa I Grêmio: R$399,90 na camisa I Santos: R$399,90 na camisa I Ponte Preta: R$389,87 na camisa I Bragantino: R$369,90 na camisa I Atlético MG: R$349,99 na camisa I Botafogo: R$349,99 na camisa I Cruzeiro: R$349,99 na camisa I Internacional: R$349,99 na camisa I

Tendências do mercado no último ano

O mercado de camisas de futebol tem se mostrado dinâmico, com recordes de vendas. A terceira camisa do Coritiba, vendida a R$ 459,99, viu um aumento de 164% nas vendas com relação ao ano anterior. Essa peça comemorativa dos 115 anos do clube destaca-se por estratégias de marketing e pela paixão dos torcedores.

Clubes fora da elite também buscam estratégias diversas para aumentar suas receitas de merchandising, reforçando o valor do marketing esportivo na atualidade.