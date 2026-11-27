O Fluminense oficializou na noite desta sexta-feira, 27, a renovação contratual do zagueiro Thiago Silva até dezembro de 2027. Aos 42 anos, o capitão tricolor decidiu adiar a aposentadoria e defenderá a equipe por mais uma temporada, consolidando a base veterana do elenco para o próximo ano — movimento que já havia garantido as permanências do atacante Germán Cano, até o meio de 2027, e do jovem Wesley Natã, até 2030.

Considerado um dos principais pilares técnicos e de liderança do grupo, Thiago Silva havia indicado anteriormente a intenção de encerrar a carreira ao término de 2026.

Logo após a eliminação diante do Palmeiras na semifinal da Copa Libertadores, em outubro, o defensor chegou a declarar que aquela teria sido sua última participação na competição continental.

No entanto, a mobilização da torcida nas arquibancadas, o apelo interno dos companheiros de elenco e a sinalização de continuidade da comissão técnica liderada por Marcão mudaram o cenário nas últimas semanas.

O fator familiar e o projeto tricolor

O principal entrave para a assinatura do novo vínculo dizia respeito à distância da família. Como a esposa e os filhos do jogador residem em Londres, na Inglaterra — onde seus filhos atuam nas categorias de base do Chelsea —, a saudade vinha sendo apontada pelo próprio camisa 3 como o maior obstáculo para seguir atuando no Brasil.

Segundo apuração do site ge, Thiago Silva amadureceu a decisão em conversas recentes com os familiares e recebeu respaldo integral para cumprir mais um ano de contrato no Rio de Janeiro.

Além de remuneração compatível com seu protagonismo e gatilhos de bonificação por metas, o projeto apresentado pela diretoria tricolor inclui um cronograma especial de pré-temporada, permitindo ao atleta passar um período prolongado na Europa com a família antes de se reapresentar, além de um plano de transição de carreira e partida festiva de despedida ao fim de 2027.

Trajetória histórica nas Laranjeiras

Em sua terceira passagem pelo clube que o projetou para o futebol mundial, Thiago Silva soma 229 partidas disputadas, 19 gols marcados e um título conquistado: a Copa do Brasil de 2007.

Com a extensão contratual, o defensor terá a oportunidade de buscar uma nova taça exatamente 20 anos após sua primeira conquista, agora na condição de capitão, além de disputar mais uma edição da Conmebol Libertadores — torneio pelo qual o Fluminense luta por vaga direta nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

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Revelado nas categorias de base de Xerém, Thiago Silva atuou profissionalmente pelo Tricolor pela primeira vez entre 2006 e 2008, antes de construir uma carreira multicampeã no futebol europeu por Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea.

Retornou às Laranjeiras em 2024, sendo peça fundamental na campanha de recuperação contra o rebaixamento no Brasileirão e capitão da equipe na campanha histórica da Copa do Mundo de Clubes da Fifa de 2025.

Após uma breve passagem pelo Porto, de Portugal, acertou sua volta ao Fluminense depois da Copa do Mundo de 2026, inicialmente até dezembro deste ano, estendendo agora seu ciclo por mais doze meses.