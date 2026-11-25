O CSKA Moscou, da Rússia, avançou na contratação de Kevin Viveros, do Athletico-PR, artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 21 gols. No entanto, segundo a ESPN, o jogador ainda está resistente quanto a uma transferência para o futebol russo.

A negociação entre os clubes caminha para um acordo na faixa entre 20 e 25 milhões de euros (R$ 129,4 a R$ 161,7 milhões). Para o negócio ser destravado de vez, o clube precisaria avançar nas conversas com o jogador colombiano e convencê-lo a aceitar o projeto russo.

O Athletico-PR tem 70% dos direitos do artilheiro, enquanto os outros 30% pertencem ao Atlético Nacional, da Colômbia, ex-clube do atleta. Em junho de 2025, o Furacão pagou R$ 27,5 milhões na contratação de Viveros.

O jogador tem contrato com o clube até o meio de 2028.