O Athletico-PR encerrou um período de cinco rodadas sem vitória no Campeonato Brasileiro Série A ao superar o Remo por 4 x 2, na Ligga Arena, em Curitiba. O resultado levou a equipe aos 57 pontos, consolidando a 5ª colocação e mantendo o clube firme na disputa por uma vaga na Copa Libertadores.

Apesar do resultado positivo que reabilitou a equipe na competição, o técnico Odair Hellmann demonstrou insatisfação com a pressão exercida sobre o grupo nesta fase decisiva. Após o duelo, o técnico fez forte desabafo, principalmente pelo clube paranaense ter voltado este ano para a Série A.

Desabafo sobre cobrança e ambiente externo

Durante o pronunciamento aos jornalistas, o treinador apontou contradição entre a campanha do time no G-5 e o clima de instabilidade gerado fora das quatro linhas. Para o comandante rubro-negro, as manifestações pessimistas destoam da posição ocupada pelo elenco na tabela de classificação.

“Parece que não é um ambiente de classificação de Libertadores. Parece que é um ambiente em que estamos caindo para a segunda divisão ou passando por um momento ruim. Estamos passando por um momento bom, não estamos jogando pressionados para cair ou fazendo má campanha. Nós estamos nos pressionando para criar uma dificuldade a mais para nós, mesmo fazendo uma grande campanha”, afirmou Odair.

O técnico pontuou as oscilações e os desfalques enfrentados por um elenco jovem ao longo do ano, alertando que o excesso de questionamentos gera ruídos desnecessários na reta decisiva.

“Por isso que eu falei da outra vez sobre o preço do sucesso. A gente tem um grupo jovem, daqui a pouco está sentindo, daqui a pouco a perna dá uma pesada, a performance dá uma caída. Aí você perde jogadores, tem jogador suspenso. Não, a gente está em um grande momento, time, torcida, clube”, completou.

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Comparação com o acesso e foco na reta final

A comissão técnica também resgatou a memória da temporada anterior, quando o clube disputava o acesso na segunda divisão nacional. “Eu me emocionei há cinco dias com o vídeo da Ferroviária, um ano depois daquele jogo. Mostrei para os jogadores no outro dia, peguei os vídeos deles que postaram, mostrei onde estávamos, como estávamos e, um ano depois, onde estamos e como estamos e onde podemos chegar, porque temos todas as condições de chegar. Agora são passos. A gente está dando um passo consistente esse ano”, lembrou.

Com duas rodadas restantes para o término da temporada, o objetivo do departamento de futebol no CT do Caju é blindar os atletas, defender o desempenho obtido no campeonato e garantir a classificação para o torneio continental.

“Precisamos agora ter cabeça no lugar. Precisamos continuar com performance, concentrados, para que a gente confirme a nossa vaga. É uma grande coisa sair da segunda divisão e, um ano depois, você está entre os cinco do Brasileiro, disputando com qualquer um, com os seus defeitos, com os momentos difíceis. Vamos nos juntar novamente para fechar esse Campeonato Brasileiro, como fizemos por merecer, para que dê um passo de antecipação, que é classificar para a Libertadores”, completou.