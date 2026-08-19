O Liverpool prepara uma proposta de € 65 milhões (cerca de R$ 410 milhões) para tirar Endrick do Real Madrid. Segundo o portal inglês Livescore, o brasileiro é uma das alternativas do Reds para reforçar o ataque da equipe, que parece ter desistido de Bradley Barcola, do PSG.

A versatilidade do brasileiro, que pode atuar tanto no centro, como no lado direito do ataque é um dos pontos que mais chamam atenção para os ingleses. A equipe continua a procura de um atacante à altura para suprir a saída de Mohamed Salah.

A PLACAR analisou como Endrick encaixaria na equipe de Andoni Iraola.

Liverpool

Em fase de reconstrução, o Liverpool será comandado por Andoni Iraola na próxima temporada. O treinador espanhol assume na tentativa de resgatar o estilo de jogo Heavy Metal de Jürgen Klopp, algo perdido na segunda temporada com Arne Slot, que mesmo em uma temporada abaixo, levou o clube à Champions League.

O centro de ataque dos Reds é uma das posições mais disputadas na equipe. Enquanto Hugo Ekitike chegou sem grandes expectativas e fez uma boa primeira temporada, Alexander Isak chegou como a contratação mais cara da história do clube (150 milhões de euros) mas ainda não mostrou a qualidade da época de Newcastle.

Por outro lado, o lado direito do ataque da equipe ficou vago com a saída do ídolo Mohamed Salah. A equipe inglesa chegou até a sondar outros jovens jogadores, como Yan Diomande, que foi ao Real Madrid, e Rayan, do Bournemouth, para a posição. Endrick poderia o nome procurado para essa faixa de campo.

Pontos positivos:

Disputar a Champions League

Saída de Salah do clube

Pontos negativos:

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