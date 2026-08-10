No início desta temporada, Endrick vive o mesmo cenário que o fez deixar o Real Madrid no começo deste ano. A promessa brasileira é novamente preterida por um jovem centroavante espanhol, se tornando a terceira opção no centro do ataque merengue.

Se no ano passado foi Gonzalo Gacía (hoje no Fulham) quem tirou o espaço do atacante, a chegada de Carlos Espí é a atual responsável por alterar hierarquia de atacantes do Real. Segundo o jornal espanhol As, José Mourinho prefere o grandalhão de 21 anos, eleito melhor jovem da última La Liga pelo Levante, por sua presença de área. Essa característica não está entre as melhores do ex-Palmeiras.

Por isso, Endrick fica atrás de Espí e Kylian Mbappé, titular no centro do ataque. Pela direita, setor em que o brasileiro atuou em boa parte do semestre em que passou emprestado ao Lyon, o Real Madrid tem um festival de nomes. São eles Rodrygo, Federico Valverde, Brahim Diaz, Yan Diomande e Bernardo Silva.

Assim, tanto o atacante quanto o clube espanhol avaliam seriamente uma nova transferência nesta temporada. O atacante recebeu propostas de empréstimo da Roma, da Itália, e do Aston Villa, da Inglaterra.

Segundo a rádio TalkSPORT, o Liverpool também sondou o atleta, mas o negócio é improvável. Os ingleses querem um negócio em definitivo, enquanto Endrick e o Real Madrid pensam em um novo empréstimo.

Veja os pontos positivos e negativos, em cada um dos possíveis destinos de Endrick:

Liverpool

Em fase de reconstrução, o Liverpool será comandado por Andoni Iraola na próxima temporada. O treinador espanhol assume na tentativa de resgatar o estilo de jogo Heavy Metal de Jürgen Klopp, algo perdido na segunda temporada com Arne Slot, que mesmo em uma temporada abaixo, levou o clube à Champions League.

O centro de ataque dos Reds é uma das posições mais disputadas na equipe. Enquanto Hugo Ekitike chegou sem grandes expectativas e fez uma boa primeira temporada, Alexander Isak chegou como a contratação mais cara da história do clube (150 milhões de euros) mas ainda não mostrou a qualidade da época de Newcastle.

Por outro lado, o lado direito do ataque da equipe ficou vago com a saída do ídolo Mohamed Salah. A equipe inglesa chegou até a sondar outros jovens jogadores, como Yan Diomande, que foi ao Real Madrid, e Rayan, do Bournemouth, para a posição.

Pontos positivos:

Disputar a Champions League

Saída de Salah do clube

Pontos negativos:

Concorrência com nomes caros

Provável reserva

Roma

Ao contrário do Lyon no início deste ano, a Roma tem o bônus de disputar a Champions League. No último Campeonato Italiano, a equipe comandada por Gian Piero Gasperini terminou na terceira colocação e deve novamente disputar essa posição.

A formação utilizada no clube é outro fator que pode beneficiar Endrick: a equipe comandada por Gasperini joga em 3-4-3, que utiliza três atacantes que se aproximam e trocam de posição. A mobilidade do atleta e a sua boa adaptação ao corredor direito permitem que o brasileiro possa atuar em qualquer uma das três posições de ataque.

No centro, o jogador disputaria vaga com a recém contratação Santiago Castro e com o velocista Danyell Malen, que chegou na metade da temporada, marcando 15 gols em 20 jogos. Na direita, a qualidade de Paulo Dybala pode até torná-lo titular indiscutível, mas a falta de regularidade física e inúmeras lesões deixam a posição aberta para Endrick. Os jovens Matías Soulé e Niccolò Pisilli são as outras opções no trio de ataque romanista.

Pontos positivos:

Disputar a Champions League

Encaixe no esquema

Pontos negativos:

Concorrência com vários nomes

Aston Villa

Campeão da última Europa League, o Aston Villa vem se mostrando nos últimos anos um dos clubes mais competitivos da Inglaterra e disputará a próxima Champions League. São três temporadas consecutivas em que o time de Birmigham termina no G6 da Premier League, em um ótimo trabalho de Unai Emery.

No entanto, o brasileiro enfrentaria a concorrência Ollie Watkins, veloz atacante inglês, queridinho da torcida do Villa. Das seis temporadas em que esteve no clube, Watkins marcou ao menos 15 gols em cinco delas, número ainda não alcançado na breve e precoce carreira do jovem de 20 anos do Real Madrid.

Pontos positivos:

Disputar a Champions League

Trabalhar com Unai Emery

Pontos negativos:

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