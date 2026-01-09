A Lazio enviou uma proposta no valor de 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões) pelo atacante Yuri Alberto, do Corinthians. De acordo com o jornalista Benjamin Back, o valor seria dividido igualmente entre o Timão e o Zenit, da Rússia.

Dos 50% destinados ao clube brasileiro, 10% seriam repassados para Yuri e seu staff. Ou seja, com esses valores a equipe brasileira receberia 9,6 milhões de euros (R$ 67,5 milhões) pelo jogador de 24 anos.

O atleta alvinegro viajou recentemente para à Itália para resolver questões burocráticas de sua cidadania italiana. Yuri se reapresentou nesta sexta-feira, 9, e treinou com os companheiros pela primeira vez em 2026.

No ano passado, o Corinthians recebeu uma proposta superior da maior rival da Lazio, a Roma.

O novo executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, confirmou a proposta. O dirigente, porém, disse que o Timão espera uma oferta com valores maiores pelo atacante.

“É um grande jogador, atacante com qualidades raras, tem velocidade, infiltração, gol, assistência, se entrega o tempo inteiro, não se abate, tem personalidade. Houve proposta, sim, mas ainda não atende o Corinthians, esperamos um valor maior. A proposta está com o presidente Osmar, tive acesso, mas não vou revelar valores. Houve a proposta, mas ela não atende a necessidade do Corinthians pela importância do jogador e a importância que ele tem no Corinthians”, disse.

Yuri Alberto foi o artilheiro do Corinthians em 2025, com 19 gols, e é um dos atletas sub-25 com mais gols marcados no mundo, com 116 gols. Nessa estatística, o camisa 9 fica atrás apenas de Haaland, do Manchester City, com 359.