No mesmo dia em que o Corinthians se reapresentou para a temporada 2026, o atacante Yuri Alberto desembarcou neste sábado, 3, em Roma. O jogador já havia acordado com a diretoria que faria esta viagem à capital italiana para tratar da obtenção de sua cidadania europeia.

O jogador postou uma imagem de seu desembarque no aeroporto de Fiumicino.

A direção alvinegra deu o aval para o atraso na reapresentação do camisa 9 e espera que Yuri esteja no CT Dr. Joaquim Grava no fim da próxima semana, já na reta final de preparação para a estreia no Paulistão, dia 11, contra a Ponte Preta, na Neo Química Arena, na rodada inicial do Paulistão.

Yuri Alberto já foi alvo da Roma

No ano passado, Yuri Alberto renovou seu contrato com o Corinthians até julho de 2030, com multas rescisórias de R$ 500 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (cerca de R$ 648 milhões pela cotação atual) para o exterior.

Curiosamente, foi a Roma, tradicional equipe da capital italiana, quem fez as principais investidas pelo jogador brasileiro nas últimas janelas. Clube e atleta, no entanto, insistem que a atual viagem se refere apenas a questão do passaporte. O Timão detém 50% dos direitos econômicos de Yuri.