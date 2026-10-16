O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, esteve em Brasília acompanhado por lideranças da torcida organizada Gaviões da Fiel para uma rodada de reuniões com a presidência da Caixa Econômica Federal. A comitiva contou com representantes da diretoria da uniformizada convidados para acompanhar as tratativas institucionais na capital federal.

O clube alvinegro e a instituição financeira estruturam a assinatura de um Acordo de Confidencialidade. A finalidade do termo é assegurar o sigilo formal das informações financeiras e das condições da renegociação do passivo referente à Neo Química Arena.

As conversas entre a diretoria alvinegra e o banco estatal buscam soluções para equacionar o débito do estádio, estimado em cerca de R$ 630 milhões segundo as projeções financeiras correntes.

Entre os formatos em análise técnica nos bastidores está o emprego das receitas dos naming rights da arena como mecanismo central de compensação financeira junto ao banco.